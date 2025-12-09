Польський злотий досі не має єдиного офіційного графічного символу. Наприклад, долар, євро та фунт стерлінгів здобули світове визнання завдяки, серед іншого, спеціальним графічним символам. Тепер виникла ідея надати злотому аналогічне визнання. Петицію з цього питання було подано до Сейму та Міністерства фінансів. Економісти підтримують таку ідею, пише Inpoland.
У Польщі запропонували запровадити офіційне графічне зображення злотого
Що пропонують
Автор петиції, який побажав залишитися анонімним, запропонував запровадити офіційний графічний символ польського злотого — літеру «Z», перекреслену діагональною лінією.
За словами автора петиції, символ був би простим, сучасним і чітко асоціювався б з польським алфавітом.
В обґрунтуванні наголошувалося, що символ міг би стати «чітким сигналом сили, стабільності та незалежності польської фінансової системи».
Крім того, його впровадження полегшило б використання валюти іноземцями, для яких абревіатура «PLN» не завжди зрозуміла.
Автор петиції зазначає, що новий символ буде легко застосовувати у друкованому та електронному варіантах. Графічний символ міг би успішно з’являтися у фінансових документах, освітніх матеріалах, ЗМІ та рекламі. За словами автора петиції, символ став би «символом нової ери для польського злотого» — сильної, надійної та впізнаваної валюти як усередині країни, так і на міжнародному рівні.
Деякі економісти підтримують цю ідею та вважають, що встановлення символу може бути вирішальним для розбудови національної ідентичності.
Хоча новий символ не зробить злотий валютою зі світовим визнанням, порівнянною з доларом чи євро, він може сприяти розвитку так званого економічного патріотизму.
