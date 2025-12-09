У Польщі запропонували запровадити офіційне графічне зображення злотого

Польський злотий досі не має єдиного офіційного графічного символу. Наприклад, долар , євро та фунт стерлінгів здобули світове визнання завдяки, серед іншого, спеціальним графічним символам. Тепер виникла ідея надати злотому аналогічне визнання. Петицію з цього питання було подано до Сейму та Міністерства фінансів. Економісти підтримують таку ідею, пише Inpoland.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пропонують

Автор петиції, який побажав залишитися анонімним, запропонував запровадити офіційний графічний символ польського злотого — літеру «Z», перекреслену діагональною лінією.

За словами автора петиції, символ був би простим, сучасним і чітко асоціювався б з польським алфавітом.

В обґрунтуванні наголошувалося, що символ міг би стати «чітким сигналом сили, стабільності та незалежності польської фінансової системи».

Крім того, його впровадження полегшило б використання валюти іноземцями, для яких абревіатура «PLN» не завжди зрозуміла.

Автор петиції зазначає, що новий символ буде легко застосовувати у друкованому та електронному варіантах. Графічний символ міг би успішно з’являтися у фінансових документах, освітніх матеріалах, ЗМІ та рекламі. За словами автора петиції, символ став би «символом нової ери для польського злотого» — сильної, надійної та впізнаваної валюти як усередині країни, так і на міжнародному рівні.

Деякі економісти підтримують цю ідею та вважають, що встановлення символу може бути вирішальним для розбудови національної ідентичності.

Хоча новий символ не зробить злотий валютою зі світовим визнанням, порівнянною з доларом чи євро, він може сприяти розвитку так званого економічного патріотизму.