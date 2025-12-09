VARUS.UA та Bitget запускають спільну акцію з щотижневими призами та головним призом iPhone 17 Pro

Київ, Україна — VARUS.UA разом із глобальною криптоплатформою Bitget оголошують про старт масштабної спільної акції, яка триватиме протягом місяця та подарує покупцям шанс виграти цінні призи. Щотижня на учасників чекатиме винагорода у 250 USDT, а у фіналі місяця — головний приз: Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange або 1700 USDT на акаунт Bitget.

Як взяти участь?

Щоб долучитися до акції, достатньо виконати кілька простих кроків:

Зробити замовлення на сайті varus.ua або в додатку VARUS.UA на суму від 1499 грн.

Підготувати UID Bitget: зареєструвати акаунт за офіційним посиланням, пройти KYC та внести депозит у розмірі 5 USDT.

Заповнити форму участі, зазначивши:

номер замовлення VARUS.UA,

UID Bitget,

свій Telegram-нік у форматі @username.

Кожен чек — окрема участь, тому покупці можуть подавати необмежену кількість заявок протягом акції.

Підписатися на @VARUS_channel, де будуть оголошені результати у визначені дати.

Важливо знати

Депозит у 5 USDT має бути внесений до 23:59 за київським часом останнього дня кожного тижня.

Замовлення, що були повернені або скасовані, до розіграшу не допускаються.

Акція діє з 1 грудня 2025 по 31 грудня 2025

Офіційні правила доступні за посиланням.