Київ, Україна — VARUS.UA разом із глобальною криптоплатформою Bitget оголошують про старт масштабної спільної акції, яка триватиме протягом місяця та подарує покупцям шанс виграти цінні призи. Щотижня на учасників чекатиме винагорода у 250 USDT, а у фіналі місяця — головний приз: Apple iPhone 17 Pro 256GB Cosmic Orange або 1700 USDT на акаунт Bitget.
9 грудня 2025, 13:37
VARUS.UA та Bitget запускають спільну акцію з щотижневими призами та головним призом iPhone 17 Pro
Як взяти участь?
Щоб долучитися до акції, достатньо виконати кілька простих кроків:
Зробити замовлення на сайті varus.ua або в додатку VARUS.UA на суму від 1499 грн.
Підготувати UID Bitget: зареєструвати акаунт за офіційним посиланням, пройти KYC та внести депозит у розмірі 5 USDT.
Заповнити форму участі, зазначивши:
- номер замовлення VARUS.UA,
- UID Bitget,
- свій Telegram-нік у форматі @username.
Кожен чек — окрема участь, тому покупці можуть подавати необмежену кількість заявок протягом акції.
Підписатися на @VARUS_channel, де будуть оголошені результати у визначені дати.
Важливо знати
- Депозит у 5 USDT має бути внесений до 23:59 за київським часом останнього дня кожного тижня.
- Замовлення, що були повернені або скасовані, до розіграшу не допускаються.
- Акція діє з 1 грудня 2025 по 31 грудня 2025
Офіційні правила доступні за посиланням.
