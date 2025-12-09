Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 13:31

Bitget фіксує рекордне зростання на 4 468% у ф'ючерсах на токенізовані акції США протягом сезону звітності

Bitget, найбільша у світі Універсальна біржа (UEX), опублікувала нові дані, що свідчать про безпрецедентне зростання глобального попиту на токенізовані американські акції в період нещодавнього звітності. З середини жовтня до кінця листопада спотовий обсяг торгів токенізованими акціями США зріс на 452% порівняно з минулим місяцем, а обсяг торгів ф'ючерсами збільшився на 4468%, що стало найбільш інтенсивним періодом активності з моменту запуску цих продуктів на Bitget .

Звіт аналізує впровадження токенізованих акцій, що прискорюється, і виділяє три ключові сили, які рухають цим зростанням. Перша — сам склад активів: попит концентрується навколо технологічних лідерів та акцій, пов'язаних із криптовалютним сектором, які дають високу волатильність та широкі можливості для спрямованих угод. Друга — перехід до цілодобової торгівлі, що знімає традиційні бар'єри та дозволяє трейдерам по всьому світу брати участь у ринку без перерв. Третя — вплив глобально різноманітної бази користувача, чиї торгові моделі та схильність до ризику формують новий тип токенізованих ринків, визначаючи їх масштабування та дозрівання.

Ф'ючерсні ринки показали виключно агресивну торговельну активність довкола найбільших технологічних компаній. Tesla, Meta, MicroStrategy, Apple та фонд Nasdaq-100 (QQQ) стали лідерами з обігу. Обсяг ф'ючерсних торгів Meta зріс на 40 774%, Microsoft — на 24 339%, а MicroStrategy — на 11 684% в порівнянні з попереднім місяцем, відображаючи прагнення трейдерів зафіксувати волатильність, викликану звітністю, і зловити імпульси, пов'язані.

У спотовому сегменті відзначалася збалансована структура розподілу. Nvidia очолила зростання з результатом +1888% порівняно з минулим місяцем. Високий попит також був зафіксований на широкі індексні продукти: QQQ (+3492%) і SPY (+3247%). Значне зростання попиту на TLT (+69 573%), ETF довгострокових казначейських облігацій США, показало посилення хеджування та управління макроризиками в умовах волатильного сезону звітності.

Модель торгівлі 5×24, що використовується Bitget, відіграла ключову роль у забезпеченні цієї активності. Аналіз глобальних торгових патернів показав, що користувачі з Азії особливо активно використовували розширений доступ, щоб реагувати на звіти компаній, коригувати позиції до відкриття американського ринку та знижувати нічні ризики — можливості, недоступні в рамках традиційних ринків акцій.

База користувача залишилася яскраво вираженою міжнародною: на Східну Азію припало 39,66% користувачів, а активну участь також забезпечили Латинська Америка, Південна Азія, Південно-Східна Азія та Європа. p align="justify"> Поведінкова сегментація показала, що високочастотні «кити» здійснювали в середньому 51,7 угоди на день, тоді як роздрібні трейдери діяли більш вибірково, зосереджуючись на подіях навколо звітності.

«Ми спостерігаємо формування по-справжньому демократизованого глобального ринку акцій», — сказала Грейсі Чен, CEO Bitget. — «Коли інвестори по всьому світу можуть брати участь у сезоні звітності в реальному часі, використовуючи USDT, у цілодобовому форматі та без географічних бар'єрів, ринок стає ширшим, ліквіднішим і фундаментальнішим. Токенізовані акції більше не є експериментом. Вони стають повноцінним класом активів, що формується глобальним капіталом та глобальною поведінкою».

Висновки Bitget показують, що токенізовані акції вступили в нову фазу структурної зрілості — з диверсифікованими торговими стратегіями, безшовним глобальним доступом і професійною участю користувачів.

Повний звіт доступний за посиланням.

Джерело: Мінфін
