Укрпошта знизила тариф на дрібні посилки ще у 24 країни світу

Укрпошта знову розширює географію послуги «Дрібний пакет PRIME» ще на 24 країни світу. Завдяки цьому українці зможуть відправляти невеликі пакунки вагою до 2 кг за новими напрямами ще дешевше — економія становить до 25%.

До яких країн знизили тарифи

Крім США, Канади, Німеччини, Австралії, відправляти з «Дрібним пакетом PRIME» буде дешевше до Ватикану, Албанії, Алжиру, Андорри, Вірменії, Гренландії, Монако, Чорногорії та інших держав. Всього — у переліку вже 109 країн світу.

«Все більше українських підприємців працюють із покупцями по всьому світу, а обсяг невеликих онлайн-замовлень стабільно зростає. Бізнеси, які активно продають за кордон прикраси, аксесуари, брендований мерч, відтепер зможуть зекономити на доставці від 11% до 25% на кожному відправленні. Наприклад, раніше посилка до 100 г за зазначеними вище напрямами обходилася в $7,26 (рекомендований дрібний пакет). Тепер можна обрати PRIME — і надіслати її за $5,5», — зазначають у компанії.

Нагадаємо

Наразі понад 90% невеликих пакунків до США та ключових країн Європи прибувають у межах 7−14 днів. До того ж «Дрібний пакет PRIME» передбачає доставку безпосередньо до поштової скриньки, тож отримувачам за кордоном не потрібно відвідувати поштове відділення. Це одна з головних причин, чому послугу найчастіше обирають продавці на міжнародних маркетплейсах.

З оновленими тарифами можна ознайомитися за посиланням.