9 грудня 2025, 13:40

Western Union випускає «стабільні картки» як частину стратегії стейблкоїнів

Western Union оприлюднила плани щодо запровадження нової «стабільної картки» для захисту користувачів у країнах з високою інфляцією в рамках своєї стратегії щодо стейблкоїнів. Про це пише Сointelegraph.com

Western Union оприлюднила плани щодо запровадження нової «стабільної картки» для захисту користувачів у країнах з високою інфляцією в рамках своєї стратегії щодо стейблкоїнів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Виступаючи на конференції UBS Global Technology and AI, фінансовий директор Метью Кегвін заявив, що ця ініціатива базується на заяві компанії в день інвесторів про те, що вона виходить за рамки традиційних транскордонних платежів і переходить до багатоступеневої дорожньої картки цифрових активів.

Кегвін вказав на Аргентину, де річна інфляція нещодавно досягла 250−300%, зазначивши, що грошові перекази можуть втратити майже половину своєї вартості за місяць.

«Уявіть собі світ, де ваша родина в США надсилає вам додому 500 доларів, але до того часу, як ви витратите їх наступного місяця, вони коштуватимуть лише 300 доларів», — сказав він.

«Ми бачимо там гарну корисність нашої стабільної картки, яка є доповненням до нашої передплаченої картки, яку ми маємо сьогодні тут, у США», — додав він.

Western Union випускає монету

Кегвін також розповів про намір Western Union випустити власну монету. Він сказав, що компанія вважає, що її розподіл у 200 країнах дає їй природну перевагу, особливо на ринках, що розвиваються, де грошові перекази становлять значну частку ВВП.

«Ми вважаємо, що можемо створити ринок для нашої монети на цих ринках. І ми хотіли мати змогу контролювати економіку, контролювати дотримання вимог та контролювати загальний розподіл, і ми вважаємо, що можемо розширити це далі», — сказав він.

Ще однією важливою частиною стратегії компанії щодо цифрових активів є її Мережа цифрових активів, або DAN, яка пов’язує Western Union із чотирма постачальниками послуг на рампі та поза нею. Очікується, що платформа запрацює в першій половині 2025 року.

Western Union обирає Solana

Western Union підтвердив, що його майбутня система розрахунків зі стейблкоїнами буде побудована на блокчейні Solana (SOL). Система буде базуватися на платіжному токені долара США (USDPT) та новій мережі цифрових активів, розробленій разом з Anchorage Digital Bank.

Запуск USDPT заплановано на першу половину 2026 року, а розповсюдження здійснюватиметься через партнерські біржі.

Western Union також подала заявку на реєстрацію торгової марки «WUUSD», що сигналізує про плани щодо набору криптосервісів, включаючи гаманець, торгові функції та обробку платежів стейблкоїнами. Заявку прийнято, але вона ще не передана експерту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
