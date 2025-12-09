Медична Meadline претендує на найбільше у світі IPO у 2025 році

Американський виробник медичних товарів Meadline планує залучити $5,37 млрд під час первинного публічного розміщення акцій, пише Bloomberg з посиланням на повідомлення компанії.

Що відомо

IPO Meadline претендує стати найбільшим у 2025 році та обігнати вихід на біржу китайського виробника акумуляторів CATL, у ході якого йому вдалося залучити $4,6 млрд.

Meadline запропонує інвесторам 179 млн акцій за ціною від $26 до $30 за папір. Підсумкову вартість компанія визначить після закінчення торгів 16 грудня.

Згідно з документами Meadline, капіталізація компанії може досягти $55,3 млрд. Емітент уже отримав зобов'язання від низки якірних інвесторів — Blackstone, Carlyle Group та Hellman & Friedman — про придбання акцій на суму $2,35 млрд.

Чистий прибуток виробника за дев'ять місяців 2025 року досяг $977 млн, виручка — $20,6 млрд.

Рік тому показники компанії були меншими: чистий прибуток — $911 млн, виторг — $18,7 млрд, зазначає агентство з посиланням на звітність.