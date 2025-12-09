Курс валют у вівторок: Долар в банках додав чотири копійки

У вівторок, 9 грудня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та додав 4 копійки у продажу. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,90−42,39 грн. Євро купують за 48,80 грн, а продають за 49,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,25−42,35, євро — 49,25−49,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,15−42,18 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,07−49,09 грн/євро.

