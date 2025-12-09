Кількість доларових мільярдерів у світі зросла до нового рекорду

У 2025 році загальна кількість мільярдерів у світі досягла нового максимуму, у тому числі через різке зростання вартості технологічних компаній та фондових ринків, пише газета The Wall Street Journal із посиланням на дослідження швейцарського банку UBS.

Загальний стан мільярдерів

Загальний статок приблизно 2900 мільярдерів зараз оцінюється в $15,8 трлн. Роком раніше їх було близько 2700 осіб, а сукупний статок становив майже $14 трлн.

Скільки нових мільярдерів

За рік у світі з'явилось 287 нових мільярдерів. Це другий за величиною річний приріст з того часу, як UBS почав відстежувати дані у 2015 році. Більше нових мільярдерів з'явилося лише у 2021 році, коли у США запустили програму стимулювання економіки та знизили відсоткові ставки, що призвело до зростання цін на активи.

«Видно прискорення зростання кількості мільярдерів, і воно спостерігається у всіх сферах», — розповів глава відділу управління приватним капіталом UBS Джон Метьюз. Нові мільярдери з'явилися як шляхом прибутків від бізнесу, так і коштом переходу статків у спадок.

В яких галузях працюють

Нові мільярдери 2025 року, які досягли успіху власними силами, були підприємцями в різних областях.

За даними UBS, серед них, зокрема, засновник Colossal Biosciences Бен Ламм, співзасновник інфраструктурної інвестиційної компанії Stonepeak Partners Майкл Доррелл, брати Чжан із Mixue Ice Cream and Tea у Китаї та криптомільярдер Джастін Сан.

91 новий мільярдер успадкував свій статок, у тому числі 15 членів двох фармацевтичних сімей із Німеччини. «Ми вже більше десяти років говоримо про масштабну передачу багатства, і тепер ми бачимо, як це відбувається», — розповів Метьюз.

Експерти UBS не єдині, хто повідомляє про зростання кількості мільярдерів у світі.

За оцінками постачальника аналітичної інформації Altrata, що спеціалізується на оцінці добробуту, кількість мільярдерів по всьому світу цього року зросла до рекордного рівня — 3508 осіб.

За оцінками Altrata, сукупний стан цих багатіїв оцінюється в $13,4 трлн, близько третини з них мешкають у США. На другому місці Китай із 321 мільярдером, на їхню частку припадає близько 10% світового добробуту.