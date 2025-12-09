Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 8:27

Кількість доларових мільярдерів у світі зросла до нового рекорду

У 2025 році загальна кількість мільярдерів у світі досягла нового максимуму, у тому числі через різке зростання вартості технологічних компаній та фондових ринків, пише газета The Wall Street Journal із посиланням на дослідження швейцарського банку UBS.

У 2025 році загальна кількість мільярдерів у світі досягла нового максимуму, у тому числі через різке зростання вартості технологічних компаній та фондових ринків, пише газета The Wall Street Journal із посиланням на дослідження швейцарського банку UBS.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Загальний стан мільярдерів

Загальний статок приблизно 2900 мільярдерів зараз оцінюється в $15,8 трлн. Роком раніше їх було близько 2700 осіб, а сукупний статок становив майже $14 трлн.

Скільки нових мільярдерів

За рік у світі з'явилось 287 нових мільярдерів. Це другий за величиною річний приріст з того часу, як UBS почав відстежувати дані у 2015 році. Більше нових мільярдерів з'явилося лише у 2021 році, коли у США запустили програму стимулювання економіки та знизили відсоткові ставки, що призвело до зростання цін на активи.

«Видно прискорення зростання кількості мільярдерів, і воно спостерігається у всіх сферах», — розповів глава відділу управління приватним капіталом UBS Джон Метьюз. Нові мільярдери з'явилися як шляхом прибутків від бізнесу, так і коштом переходу статків у спадок.

В яких галузях працюють

Нові мільярдери 2025 року, які досягли успіху власними силами, були підприємцями в різних областях.

За даними UBS, серед них, зокрема, засновник Colossal Biosciences Бен Ламм, співзасновник інфраструктурної інвестиційної компанії Stonepeak Partners Майкл Доррелл, брати Чжан із Mixue Ice Cream and Tea у Китаї та криптомільярдер Джастін Сан.

91 новий мільярдер успадкував свій статок, у тому числі 15 членів двох фармацевтичних сімей із Німеччини. «Ми вже більше десяти років говоримо про масштабну передачу багатства, і тепер ми бачимо, як це відбувається», — розповів Метьюз.

Експерти UBS не єдині, хто повідомляє про зростання кількості мільярдерів у світі.

За оцінками постачальника аналітичної інформації Altrata, що спеціалізується на оцінці добробуту, кількість мільярдерів по всьому світу цього року зросла до рекордного рівня — 3508 осіб.

За оцінками Altrata, сукупний стан цих багатіїв оцінюється в $13,4 трлн, близько третини з них мешкають у США. На другому місці Китай із 321 мільярдером, на їхню частку припадає близько 10% світового добробуту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
