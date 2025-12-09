Перевипуск картки в ПУМБ коштує 150 грн лише у випадку її втрати або механічного пошкодження. Якщо ж термін дії картки завершився або вона має виробничий брак, її заміна відбувається безкоштовно. Про це повідомили в пресслужбі банку, відповідаючи на коментар читача «Мінфіну».
9 грудня 2025, 8:00
У ПУМБ пояснили, в яких випадках стягують комісію за перевипуск картки
Пояснення банку
«Хочемо зазначити, що отримати готівку можна у будь-якій касі банку без попереднього замовлення. Водночас у межах вимог НБУ за добу дозволено зняти суму в еквіваленті до 100 000 грн. Рекомендуємо за можливості робити попереднє замовлення готівки, аби точно отримати потрібну суму», — зазначили у пресслужбі.
Окрім того, там пояснили, що технічні обмеження вночі стосуються лише кредитних рахунків, оскільки в цей період відбуваються регламентні процедури. Це може тимчасово впливати на роботу кредитної картки в застосунку, але ніяк не обмежує користування дебетовою.
Джерело: Мінфін
