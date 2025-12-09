Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 11:15

ПУМБ: 45% ринку факторингу та нові горизонти для МСБ

Директор департаменту корпоративного та торгового фінансування ПУМБ Дмитро Малов долучився до обговорення нагальних питань ринку торговельного фінансування, взявши участь у організованому Finclub за участі представників провідних українських банків круглому столі «Чи збільшиться фінансування бізнесу завдяки новому закону про факторинг?».

Мова зокрема йшла про стан ринку факторингу: обсяги фінансування, основних гравців, тенденції, вплив програми «5−7−9%» на зростання ринку факторингу, ключові новації нового закону про факторинг, диджиталізацію та потенціал впровадження цифрових платформ і електронних аукціонів, а також бар'єри розвитку: регуляторні, фінансові та технологічні обмеження та шляхи їх подолання.

Зокрема Дмитро Малов зазначив: «Ринок факторингу нарешті вперше з моменту повномасштабного вторгнення дійшов до тієї цифри, яка була до його початку. Новий історичний рівень факторингу на початку листопада — 6,4 млрд грн».

При цьому він додав, що порівняно з європейськими країнами в Україні факторинг поки є нішевим продуктом з перспективою. «Якщо наш український оборот перенести на показники Європи, то наша частка становитиме 0,03% — це вдвічі більше, ніж у Люксембургу і більше, ніж в Мальти, але на цьому наші „звитяги“ закінчуються, — зазначив Дмитро Малов. — Якщо ми зростатимемо на 20% щороку, а Європа, як це було в 2024 році — на 1%, то ми наздоженемо середньостатистичну європейську країну через 28 років».

Дмитро також зазначив, що держпрограма «Доступний факторинг» заклала значне підґрунтя для розвитку ринку. «Мікро-, мале та середнє підприємництво отримує два плюси. По-перше, отримує швидше гроші за рахунок продукту факторингу. І, по-друге, отримує компенсацію частини вартості фінансування від держави. І, можливо, саме наявність доступного факторингу дозволила ринку перевищити історичні показники».

ПУМБ доєднався до держпрограми в кінці 2024 року і поступово нарощує присутність. «Ми профінансували вже майже 500 млн грн. Хоча на середину року, поки запускались, ще не було і 100 млн грн», — сказав він.

Він додав, що зростання конкуренції на ринку факторингу можливе завдяки появі нових учасників. «Під час входу на ринок нового гравця важливо, щоб це додавало ринку обсягів, а не просто перерозподіляло існуючих клієнтів. І можлива цікава взаємодія між держбанками та державними замовниками, що працюють через Prozorro. Це могло б стати позитивним стимулом для ринку», — сказав Дмитро Малов.

ПУМБ за 10 місяців 2025 року збільшив портфель факторингу ще майже на 800 млн грн і впевнено займає перше місце у банківській системі з часткою в 45%.

