Долар та євро подорожчали на міжбанківських торгах у понеділок, 8 грудня. Про це свідчать дані «Мінфіну».
8 грудня 2025, 17:35
Долар та євро зросли на міжбанку у понеділок
|
Відкриття 8 грудня
|
Закриття 8 грудня
|
Зміни
|
41,98/42,02
|
42,15/42,18
|
17/16
|
48,94/48,97
|
49,07/49,10
|
12/13
Середній курс у банках: 41,90−41,35 грн/долар, 48,85−49,35 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,25−42,33, євро — 48,25−49,40 грн.
Офіційні курси НБУ: долар — 42,07, євро — 49,02.
Джерело: Мінфін
