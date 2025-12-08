Китайський виробник побутової техніки Midea представив гуманоїдного робота Miro U із шістьма руками, повідомляє портал Humanoids Daily.
8 грудня 2025, 17:45
В Китаї представили гуманоїдного робота із шістьма руками (фото)
Що відомо про роботу
У Miro U є голова, тулуб, колісні ноги та шість біонічних рук. У компанії заявляють, що така будова дозволить роботу «подолати фізіологічні обмеження людини».
Під час презентації віцепрезидент і технічний директор Midea Group Вей Чан заявив, що Miro U має стати більш ефективним у порівнянні з дворукими конкурентами.
Наприклад, нижня пара рук Miro U може піднімати тяжкості, поки верхні руки виконують складніші завдання зі збирання виробів.
До кінця грудня 2025 року шестирукого робота почнуть використовувати в пілотному режимі на одному із заводів Midea.
За прогнозом компанії, Miru U підвищить ефективність виробництва на 30%. Обсяг інвестицій у розробку у Midea не назвали.
Midea Group — великий виробник побутової техніки в КНР. Штаб-квартира компанії знаходиться у провінції Гуандун. У її штаті працюють понад 190 тисяч осіб, а виторг за минулий рік перевищив $57 млрд.
