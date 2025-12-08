В Китаї представили гуманоїдного робота із шістьма руками (фото)

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про роботу

У Miro U є голова, тулуб, колісні ноги та шість біонічних рук. У компанії заявляють, що така будова дозволить роботу «подолати фізіологічні обмеження людини».

Під час презентації віцепрезидент і технічний директор Midea Group Вей Чан заявив, що Miro U має стати більш ефективним у порівнянні з дворукими конкурентами.

Наприклад, нижня пара рук Miro U може піднімати тяжкості, поки верхні руки виконують складніші завдання зі збирання виробів.