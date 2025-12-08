Приватбанк розширює мапу продажу квитків на європейські залізниці

Українці, які подорожують Європою, відтепер можуть придбати через платформу Приватбанку квитки на внутрішні напрямки провідних залізничних компаній не тільки Німеччини, Австрії та Чехії, а й Італії, Швейцарії та Іспанії. Про іце йдеться у повідомленні банку.

Деталі

Відтепер також українцям в Європі через сервіс bilet.privatbank.ua/train доступні квитки на міжміські залізничні рейси сполученням з Польщею: наприклад Варшава — Прага, Відень — Варшава та інші.

Сервіс Приватбанку з продажу квитків на європейські залізниці повністю адаптований для українських користувачів:

інформація доступна українською мовою,

оплата здійснюється карткою Приватбанку,

технічна підтримка працює цілодобово.

Нагадаємо

Платформу з продажу квитків на внутрішні напрямки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії банк запустив ще у травні.