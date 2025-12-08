Українці, які подорожують Європою, відтепер можуть придбати через платформу Приватбанку квитки на внутрішні напрямки провідних залізничних компаній не тільки Німеччини, Австрії та Чехії, а й Італії, Швейцарії та Іспанії. Про іце йдеться у повідомленні банку.
8 грудня 2025, 13:43
Приватбанк розширює мапу продажу квитків на європейські залізниці
Деталі
Відтепер також українцям в Європі через сервіс bilet.privatbank.ua/train доступні квитки на міжміські залізничні рейси сполученням з Польщею: наприклад Варшава — Прага, Відень — Варшава та інші.
Сервіс Приватбанку з продажу квитків на європейські залізниці повністю адаптований для українських користувачів:
- інформація доступна українською мовою,
- оплата здійснюється карткою Приватбанку,
- технічна підтримка працює цілодобово.
Нагадаємо
Платформу з продажу квитків на внутрішні напрямки провідних залізничних компаній Німеччини, Австрії та Чехії банк запустив ще у травні.
