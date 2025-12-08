Курс валют: Долар в банках подешевшав на 5 копійок

У понеділок, 8 грудня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,35 грн. Євро купують за 48,82 грн, а продають за 49,37 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,16−42,25, євро — 49,20−49,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,98−42,02 грн/$. Торги євро проходять на рівні 48,94−48,97 грн/євро.

