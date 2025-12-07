Минулого тижня населення значно скоротило купівлю валюти

Минулого тижня на валютному ринку чиста купівля валюти населенням знизилась на 3% до $724 млн. Про це написав фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

Скільки купили з початку року

Всього за 11 місяців чиста валюта купівля валюти населенням становила $6,1 млрд, й це не найвищий рівень.

«Проте ми бачили що в кінці листопада попит став стрімко зростати, в результаті інтервенції НБУ у листопаді знизились на 1% до $2,9 млрд», — зазначив аналітик.

Що відбувається на валютному ринку

За результатами тижня, долар на готівковому ринку скоректувався на 0,3% з 42,49 до 42,37 грн. Офіційний курс долара залишився майже без змін (49,8 грн), що не скажеш про п'ятничне закриття міжбанку — 42,03 грн за долар.

Протягом більшої частини тижня долар торгувався вище 42,35 грн за долар, але в п'ятницю після обіду, різко пішов вниз майже занурившись нижче 42 грн за долар.

Це вже не перший раз, коли на неліквідному ринку відбуваються різкі коливання, які виходять за межі ринкових, й нагадують більше курсові маніпуляції, бо корекція торкнулась не лише долару, але і євро. Проте, ми бачимо що на готівковий ринок й каси банків такий «зальот» не вплинув, що каже про короткостроковість корекції.

Готівковий євро несуттєво зріс на 0,2% з 49,31 до 49,42 грн, але скоректувався на міжбанку за ціною закриття з 49 до 48,91 грн за євро. Різка корекція також як й по долару була зафіксована в п’ятницю у другій половині дня, хоча на тижні євро зростав до 2-х місячного максимуму. Офіційний курс євро на п’ятницю 49 22 гривень.

За тиждень бівалютна корзина (долар 50% та євро 50%) на готівковому ринку мінімально скоректувалась на 0,03%. З початку року бівалютна корзина залишає доходність 5.9%.

На міжбанку торгівельна активність знизились (доступні дані НБУ за 3 дні тижня). Зниження попиту було більш стрімким (-14%), хоча середньодобовий показник залишається вищим за середні рівні цього року — $368 млн. Пропозиція знизилась на 10% до середньодобових $264 млн, що близько до нормальних річних рівнів. В результаті дефіцит валюти на міжбанку знизився на 24% й становив $102 млн середньодобово.

На готівковому ринку активність також знизилась. Населення знизило купівлю валюти на 23% до $82 млн млн середньодобово. Пропозиція валюти знизилась на 17% до $55,2 млн середньодобово. Таким чином середньодобовий дефіцит знизився на 34% з $40 млн до $26,5 млн. На безготівковому валютному ринку населення перейшло від профіциту до дефіциту який становив $4,3 млн середньодобово.