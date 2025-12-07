Варшава планує модернізувати систему керування рухом і під'єднати до неї майже 500 перехресть. За 223,5 млн злотих оновлять світлофори, встановлять детектори й камери, а ШІ аналізуватиме ситуацію на дорогах і автоматично пропонуватиме оптимальні рішення. Про це пише телеграм-канал «Україна-Польща».
Штучний інтелект допоможе зменшити затори у Варшаві
Як працюватиме ШІ?
Головне нововведення — використання штучного інтелекту, який автоматично керуватиме рухом та підлаштовуватиметься під потік машин. ШІ забезпечить:
- Збір даних. Система отримає додаткові дані із автоматичних датчиків (детекторів, вбудованих в асфальт).
- Прогнозування та оптимізація. ШІ має прогнозувати та розробляти зміни у русі. Як стверджує Łukasz Puchalski, директор ZDM — Чим більше подій він проаналізує, тим найкращі рішення розробить.
- Управління коридорами. Поступовий перехід на керування цілими дорожніми коридорами, а не окремими перехрестями. Нова система дозволить краще розвантажувати пробки, регулюючи цикли світлофорів та, за необхідності, спрямовувати трафік на альтернативні маршрути.
Система зможе самостійно реагувати на аварії, шукати об'їзди та робити проїзд плавнішим.
Оператори працюватимуть у центрі керування цілодобово й за потреби встановлюватимуть програму роботи світлофорів під конкретний перехресток і час доби.
