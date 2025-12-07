Штучний інтелект допоможе зменшити затори у Варшаві

Варшава планує модернізувати систему керування рухом і під'єднати до неї майже 500 перехресть. За 223,5 млн злотих оновлять світлофори, встановлять детектори й камери, а ШІ аналізуватиме ситуацію на дорогах і автоматично пропонуватиме оптимальні рішення. Про це пише телеграм-канал «Україна-Польща».