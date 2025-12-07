Пресслужба сервісу державних послуг «Дія» попередила про проведення техобслуговування, через яке не тимчасово не працюватимуть послуги для внутрішньо переміщених осіб.
7 грудня 2025, 9:00
В «Дії» тимчасово не працюють послуги для ВПО
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
В чому причина
Як зазначається, послуги будуть не доступні через технічні роботи в Єдиній інформаційній базі даних ВПО. Вони проводяться, щоб покращити стабільність, продуктивність та безпечність системи.
Коли обіцяють відновити
В «Дії» відзначили, що роботу всіх сервісів для ВПО планують відновити вже 7 грудня.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі