В «Дії» тимчасово не працюють послуги для ВПО

Пресслужба сервісу державних послуг «Дія» попередила про проведення техобслуговування, через яке не тимчасово не працюватимуть послуги для внутрішньо переміщених осіб.

В чому причина

Як зазначається, послуги будуть не доступні через технічні роботи в Єдиній інформаційній базі даних ВПО. Вони проводяться, щоб покращити стабільність, продуктивність та безпечність системи.

Коли обіцяють відновити

В «Дії» відзначили, що роботу всіх сервісів для ВПО планують відновити вже 7 грудня.