Попри падіння доллар залишається поблизу найвищого рівня за останні 40 років — аналітики

Долар США все ще перебуває поблизу історичних максимумів: Торгово-зважений індекс реального широкого долара ФРС США (Trade Weighted Real Broad Dollar Index — торгується поблизу найвищого рівня за останні 40 років, підрахували аналітики The Kobeissi Letter, відомої незалежної розсилки по макроекономічних ринках.

Індекс вимірює скориговану на інфляцію вартість долара по відношенню до 26 валют на основі відносної конкурентоспроможності з торговельними партнерами.

«Скоригований на інфляцію індекс широкого долара зараз на ~20% вище свого довгострокового середнього значення», — зазначають аналітики.

Вони також зазначили, що у минулому такі високі оцінки спостерігалися лише в 1930-х і 1980-х роках.

Тим часом індекс долара США (DXY), що включає 6 основних валют, з початку року знизився на 8,4% і може продемонструвати найгірші річні результати з 2017 року.