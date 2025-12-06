Долар США все ще перебуває поблизу історичних максимумів: Торгово-зважений індекс реального широкого долара ФРС США (Trade Weighted Real Broad Dollar Index — торгується поблизу найвищого рівня за останні 40 років, підрахували аналітики The Kobeissi Letter, відомої незалежної розсилки по макроекономічних ринках.
6 грудня 2025, 21:53
Попри падіння доллар залишається поблизу найвищого рівня за останні 40 років — аналітики
Індекс вимірює скориговану на інфляцію вартість долара по відношенню до 26 валют на основі відносної конкурентоспроможності з торговельними партнерами.
«Скоригований на інфляцію індекс широкого долара зараз на ~20% вище свого довгострокового середнього значення», — зазначають аналітики.
Вони також зазначили, що у минулому такі високі оцінки спостерігалися лише в 1930-х і 1980-х роках.
Тим часом індекс долара США (DXY), що включає 6 основних валют, з початку року знизився на 8,4% і може продемонструвати найгірші річні результати з 2017 року.
