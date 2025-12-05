Курси долара та євро впали у п'ятницю, 5 грудня, під час міжбанківських торгів. Про це свідчать дані «Мінфіну».
5 грудня 2025, 17:39
Долар та євро подешевшали на міжбанку у п'ятницю
|
Відкриття 5 грудня
|
Закриття 5 грудня
|
Зміни
|
42,16/42,20
|
41,98/42,02
|
18/18
|
49,18/49,20
|
48,92/48,95
|
26/25
Офіційний курс: долар — 42,06 грн, євро — 49,00 грн.
Середній курс у банках: 41,90−42,35 грн/долар, 48,90−49,45 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,13−42,23, євро — 49,15−49,34 грн.
Джерело: Мінфін
