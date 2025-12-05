Multi від Мінфін
5 грудня 2025, 16:21

Європол викрив злочинців, які через фейкові криптоплатформи «відмили» понад 700 мільйонів євро

У результаті масштабної міжнародної операції, скоординованої між різними країнами, було ліквідовано велику злочинну структуру, яка через фейкові криптоплатформи «відмила» понад 700 млн євро. Про це повідомляє пресслужба Європолу.

Деталі

Розслідування розпочалося з однієї шахрайської криптоплатформи і поступово виявило розгалужену мережу. Злочинці заманювали тисячі жертв на численні фальшиві інвестиційні платформи, обіцяючи високі прибутки за допомогою витончених рекламних кампаній.

Після реєстрації жертвам неодноразово телефонували з шахрайських кол-центрів, де зловмисники, використовуючи соціальну інженерію, тиснули на них, змушуючи вигідно «вкладати» гроші. При цьому жертвам демонстрували завищені прибутки на фальшивих торгових платформах.

Викрадені кошти відмивалися через різні блокчейни та криптобіржі.

За запитом французької та бельгійської влади поліцейські рейди пройшли на Кіпрі, у Німеччині та Іспанії. Було заарештовано дев'ять осіб, підозрюваних у відмиванні коштів, та вилучено мільйони євро активів, зокрема:

  • 800 000 євро на банківських рахунках.
  • 415 000 євро у криптовалютах.
  • 300 000 євро готівкою,
  • цифрові пристрої,
  • коштовні годинники.

Друга фаза операції

Друга фаза операції була спрямована на ключовий елемент шахрайської екосистеми — інфраструктуру партнерського маркетингу, яка забезпечувала роботу онлайн-скаму.

Правоохоронці провели рейди в Бельгії, Болгарії, Німеччині та Ізраїлі. Під удар потрапили компанії, що поширювали оманливу рекламу в соцмережах, часто маскуючись під відомі медіа, політиків чи знаменитостей та використовуючи технологію deepfake.

Зазначається, що у міжнародній операції взяли участь правоохоронні органи Бельгії, Болгарії, Кіпру, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Мальти та Іспанії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
