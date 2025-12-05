Columbia заплатить $100 тисяч плоскоземельникам

Виробник спортивного одягу Columbia запустив незвичайну рекламну кампанію, у якій генеральний директор Тім Бойл публічно кидає виклик прихильникам теорії пласкої Землі. Він запропонував їм знайти і сфотографувати справжній «край Землі» в обмін на активи компанії. Про це повідомляє Oregonlive.

«Ви, хлопці, стверджуєте, що існує край Землі? Ну, тоді просто зробіть знімок. Надішліть його нам. І ви отримаєте активи компанії. Усі», — каже Бойл у новому рекламному ролику.

Умови парі

Згідно з інформацією, опублікованою разом із відео, фотографія має бути доказом «видимого, фізичного кінця планети Земля. Ми говоримо про нескінченний прямовисний обрив, безодню, хмари, що стікають у нескінченність».

При цьому компанія чітко уточнила, що не вважається «краєм Землі»:

«Вершина скелі в Сіетлі. Глухий кут у Канзасі. Або ваш приятель Дейв, який змінив своє ім'я на „Край“».

У дрібному шрифті зазначено, що «активи компанії» насправді належать The Company, LLC і оцінюються лише у $100 000. Це ні в яке порівняння не йде з реальною вартістю Columbia, яку на Волл-стріт оцінюють приблизно у $3 мільярди.

Тім Бойл показав деякі з цих «активів», що лежать в офісі Columbia в Орегоні: зразки одягу, копіювальний апарат, опудало оленячої голови і навіть списану гондолу.

Рекламна стратегія

Хоча малоймовірно, що юристи Columbia дійсно стурбовані появою фотографії краю Землі, кампанія є яскравим рекламним ходом. Вона продовжує традицію бренду, який роками використовував у своїх роликах членів сім'ї засновників.

Рекламний ролик завершується прямим зверненням Тіма Бойла: «Гей, пласкоземельники, зробіть мені послугу. Якщо ви йдете на край Землі, надягніть Columbia».

Цей гумор відсилає до стилю покійної матері Тіма Бойла — Герт Бойл, яка очолювала компанію до нього і стала відомою своїм стриманим, але гострим почуттям гумору в рекламних кампаніях.

Ви можете переглянути весь рекламний ролик тут: