Bitget представила масштабні оновлення GetAgent із розумнішими відповідями та безкоштовним доступом для всіх користувачів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 грудня 2025, 13:17

Bitget представила масштабні оновлення GetAgent із розумнішими відповідями та безкоштовним доступом для всіх користувачів

Bitget, найбільша у світі Універсальна біржа (UEX), оголосила про масштабне оновлення GetAgent — свого AI-асистента для трейдингу. Оновлення включає більш гнучку систему відповідей, оновлений інтерфейс та значне розширення лімітів використання, що робить просунуті AI-інструменти доступними для користувачів усіх рівнів.

Bitget, найбільша у світі Універсальна біржа (UEX), оголосила про масштабне оновлення GetAgent — свого AI-асистента для трейдингу.

Запущений раніше цього року GetAgent став ключовим елементом торгового досвіду на Bitget, допомагаючи десяткам тисяч користувачів спростити аналітику та виконання угод. Центральним елементом оновлення стала покращена система відповідей: тепер GetAgent інтелектуально визначає, що саме запитує користувач — чи потрібна швидка відповідь, чи розгорнутий аналіз — і автоматично підлаштовує формат відповіді. Для швидких запитів асистент надає стислу, практичну рекомендацію. Коли потрібен глибший контекст, трейдери можуть одним натисканням увімкнути Research Mode, який формує багатовимірний аналіз із технічними сигналами, оцінкою ризиків, ончейн-даними та структурою ринку.

Тариф

До

Після

Денний ліміт запитів

Денний ліміт запитів

Додатковий ліміт Research

Basic

0

20

10

Plus

10

100

50

Ultra

50

Безлімітний

Безлімітний

У межах оновлення Bitget суттєво збільшила ліміти використання для всіх рівнів підписки GetAgent. Тепер усі користувачі мають розширений доступ до щоденних запитів, аналітичних матеріалів та інструментів — навіть на безкоштовному тарифі Basic. Користувачі середнього рівня отримали ліміти, збільшені у 10 разів, а преміальні рівні тепер мають необмежений або практично необмежений доступ до всіх інтелектуальних можливостей GetAgent.

Bitget також оновила інтерфейс GetAgent, зробивши його більш зрозумілим та зручним. Покращений UI забезпечує плавнішу навігацію, інтуїтивний чат та швидкий доступ до аналітичних звітів, попередніх оглядів угод і інформації про позиції.

«AI-трейдинг входить у нову фазу, і GetAgent перебуває в авангарді цих змін. Поєднуючи інтелект у реальному часі, дослідницькі можливості у форматі природної мови та повноцінне виконання угод, ми переосмислюємо, що може запропонувати біржа. Це оновлення наближає нас до майбутнього, де кожен трейдер матиме AI-помічника, здатного підтримувати весь процес ухвалення рішень», — заявила Грейсі Чен, CEO Bitget.

Паралельно з оновленням Bitget запустила AI trading camp — спеціалізованих агентів, які працюють на реальних стратегіях із прозорою дохідністю. Вони пропонують користувачам зручний спосіб досліджувати різні стилі трейдингу та порівнювати поведінку моделей у режимі реального часу, демонструючи практичний потенціал AI-можливостей GetAgent.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами