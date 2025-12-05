Bitget представила масштабні оновлення GetAgent із розумнішими відповідями та безкоштовним доступом для всіх користувачів

Bitget , найбільша у світі Універсальна біржа (UEX), оголосила про масштабне оновлення GetAgent — свого AI-асистента для трейдингу. Оновлення включає більш гнучку систему відповідей, оновлений інтерфейс та значне розширення лімітів використання, що робить просунуті AI-інструменти доступними для користувачів усіх рівнів.

Запущений раніше цього року GetAgent став ключовим елементом торгового досвіду на Bitget, допомагаючи десяткам тисяч користувачів спростити аналітику та виконання угод. Центральним елементом оновлення стала покращена система відповідей: тепер GetAgent інтелектуально визначає, що саме запитує користувач — чи потрібна швидка відповідь, чи розгорнутий аналіз — і автоматично підлаштовує формат відповіді. Для швидких запитів асистент надає стислу, практичну рекомендацію. Коли потрібен глибший контекст, трейдери можуть одним натисканням увімкнути Research Mode, який формує багатовимірний аналіз із технічними сигналами, оцінкою ризиків, ончейн-даними та структурою ринку.

Тариф До Після Денний ліміт запитів Денний ліміт запитів Додатковий ліміт Research Basic 0 20 10 Plus 10 100 50 Ultra 50 Безлімітний Безлімітний

У межах оновлення Bitget суттєво збільшила ліміти використання для всіх рівнів підписки GetAgent. Тепер усі користувачі мають розширений доступ до щоденних запитів, аналітичних матеріалів та інструментів — навіть на безкоштовному тарифі Basic. Користувачі середнього рівня отримали ліміти, збільшені у 10 разів, а преміальні рівні тепер мають необмежений або практично необмежений доступ до всіх інтелектуальних можливостей GetAgent.

Bitget також оновила інтерфейс GetAgent, зробивши його більш зрозумілим та зручним. Покращений UI забезпечує плавнішу навігацію, інтуїтивний чат та швидкий доступ до аналітичних звітів, попередніх оглядів угод і інформації про позиції.

«AI-трейдинг входить у нову фазу, і GetAgent перебуває в авангарді цих змін. Поєднуючи інтелект у реальному часі, дослідницькі можливості у форматі природної мови та повноцінне виконання угод, ми переосмислюємо, що може запропонувати біржа. Це оновлення наближає нас до майбутнього, де кожен трейдер матиме AI-помічника, здатного підтримувати весь процес ухвалення рішень», — заявила Грейсі Чен, CEO Bitget.

Паралельно з оновленням Bitget запустила AI trading camp — спеціалізованих агентів, які працюють на реальних стратегіях із прозорою дохідністю. Вони пропонують користувачам зручний спосіб досліджувати різні стилі трейдингу та порівнювати поведінку моделей у режимі реального часу, демонструючи практичний потенціал AI-можливостей GetAgent.