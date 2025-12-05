Хардфорк Fusaka в Ethereum та підготовка до запуску токена SKR від Solana Mobile: що нового

Хардфорк Fusaka активовано в мейннеті Ethereum: Оновлення підвищить масштабованість та безпеку

Розробники Ethereum успішно активували хардфорк Fusaka у головній мережі (мейннеті). Це оновлення, друге за обсягом після Pectra, впроваджує фундаментальні зміни, спрямовані на значне підвищення масштабованості, ефективності та безпеки другої за капіталізацією криптовалюти.

Хардфорк включає десять пропозицій щодо покращення мережі (EIP). Найважливішим є EIP-7594, який запроваджує протокол PeerDAS.

Ключові технологічні поліпшення:

PeerDAS (EIP-7594): Ця технологія дозволить валідаторам перевіряти лише невеликі фрагменти замість цілих BLOB-об'єктів. Це значно підвищить доступність даних для всієї екосистеми.

Збільшення ліміту газу: Оновлення передбачає збільшення ліміту газу на першому рівні більш ніж удвічі. Очікується, що це підвищить пропускну здатність блокчейна до 12 000 транзакцій на секунду (TPS).

Безпека (EIP-7825): Встановлюється ліміт газу в 30 млн на одну транзакцію, що зміцнює безпеку мережі та допомагає запобігти перевантаженням.

Продуктивність ZK: Пропозиції EIP-7939 та EIP-7951 спрямовані на підвищення продуктивності та розширення можливостей рішень, які використовують технологію Zero-Knowledge (ZK).

Запровадження всіх EIP у межах Fusaka відбуватиметься поетапно протягом грудня 2025 року та січня 2026 року.

Курс Ethereum відреагував на апгрейд зростанням, піднявшись у моменті до $3 222. На момент написання новини актив торгується на рівні $3 121.

Solana Mobile готується до запуску токена SKR у січні 2026 року: 30% пропозиції піде на аірдроп

Компанія Solana Mobile, підрозділ Solana Labs, анонсувала запуск нового нативного токена SKR, який відбудеться у січні 2026 року. Загальний обсяг пропозиції токена складе 10 мільярдів SKR, при цьому 30% від цієї суми зарезервовано для аірдропу.

SKR стане ключовим елементом екосистеми Solana Mobile і виконуватиме функції:

Винагород для користувачів;

Стейкінгу;

Управлінських рішень (DAO).

Токен також буде невід'ємною частиною Guardian Network — мережі валідаторів і спільнот, що відповідають за підтримку інфраструктури, роботу вбудованого магазину додатків dApps Store у смартфонах Solana Mobile, та перевірку справжності пристроїв.

Першим учасником Guardian Network стане сама Solana Mobile, а протягом 2026 року до неї приєднаються великі гравці екосистеми, як-от Helius Labs, Jito та Anza. Власники SKR зможуть блокувати свої токени через обраного члена Guardian Network, отримуючи бонуси.

Розподіл загальної пропозиції у 10 млрд SKR:

30% — аірдроп;

25% — ініціативи з розвитку та партнерства;

15% — Solana Mobile;

10% — Solana Labs;

10% — скарбниця спільноти;

10% — ліквідність і підтримка запуску.

Згідно з токеномікою, SKR використовуватиме лінійну модель інфляції для стимулювання ранніх учасників. На початковому етапі обсяг випуску становитиме 10%, але потім він буде щорічно зменшуватися на чверть, доки не досягне 2%.

Біржі США з ліцензією CFTC запускають торгівлю спотовими криптопродуктами

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) оголосила про важливе рішення, яке дозволить ф'ючерсним біржам, що мають її ліцензію, проводити торгівлю спотовими криптопродуктами. Цей крок є частиною зусиль федерального уряду США, спрямованих на глибшу інтеграцію цифрових активів у традиційну фінансову сферу (TradFi).

Можливість торгівлі спотовою криптовалютою на регульованих ф'ючерсних біржах відкривається вперше. Раніше, у серпні 2025 року, CFTC вже розглядала запуск торгівлі криптоактивами з використанням кредитного плеча на ринках контрактів (DCM).

Виконувачка обов'язків голови Комісії Керолайн Фам підкреслила важливість цього рішення для інвесторів.

«Нещодавні події на офшорних біржах показали нам, наскільки важливо для американців мати більше вибору і доступу до безпечних, регульованих ринків США… Тепер, уперше в історії, спотова криптовалюта може торгуватися на зареєстрованих CFTC біржах, що були золотим стандартом упродовж майже ста років, із захистом клієнтів і цілісністю ринку, на які заслуговують американці», — заявила вона.

Таким чином, CFTC забезпечує користувачам доступ до криптовалютних активів із підвищеним захистом та прозорістю, властивими традиційним фінансовим ринкам США.

У Таїланді вилучено майнінгове обладнання на $8,6 млн: Підозра у фінансуванні китайських скамерів

Влада Таїланду провела масштабні рейди та конфіскувала обладнання для майнінгу біткоїна загальною вартістю $8,6 мільйона (300 мільйонів бат). Обладнання було вилучено у семи організацій, яких підозрюють у фінансуванні великих китайських шахрайських угруповань. Про це повідомляє Bangkok Post.

Департамент спеціальних розслідувань конфіскував 3642 майнінгові пристрої та супутнє електрообладнання. Значна частина вилученої техніки була розміщена у звукоізольованих контейнерах, оснащених системами водяного охолодження.

Правоохоронці встановили, що майнінговий ланцюжок веде до угруповання скамерів із КНР, які базуються у М'янмі. Цим злочинцям приписують шахрайські інциденти на загальну суму понад $140 мільйонів. Тайська влада звернулася до Китаю із запитом про допомогу в розслідуванні.

Поліція вважає, що криптомайнінг допомагав злочинцям вирішувати дві основні задачі:

Перетворення викраденої електроенергії на дохід.

Відмивання незаконних коштів за допомогою цифрових активів.

Консультант з кіберзлочинності Девід Сехен Бек зазначив, що ті самі мережі, які відповідальні за шахрайські комплекси з примусовою працею, тепер інвестують у фізичну інфраструктуру, таку як центри обробки даних та криптомайнери, щоб зробити свої операції більш стійкими та важчими для виявлення.

Аргентинська YPF планує приймати криптовалюту як оплату на АЗС

Аргентинська енергетична компанія YPF вивчає можливість інтеграції криптовалют як платіжного засобу на своїх автозаправних станціях. Про це повідомляє видання LA NACION із посиланням на представників компанії.

Це рішення YPF розглядає на тлі зростаючої популярності цифрових активів серед аргентинців.

«В умовах, коли аргентинці все активніше приймають криптовалюти, YPF розглядає заходи, щоб приєднатися до цього руху — дозволити оплату пального криптовалютами на своїх АЗС», — зазначають журналісти.

Ініціатива обговорюється лише через два місяці після того, як компанія запровадила можливість оплати послуг в доларах США. Доларизація розрахунків відповідала політиці міністра економіки Луїса Капуто, спрямованій на зменшення грошової маси в песо.

За словами представника YPF, для прийому криптовалют, ймовірно, буде залучений криптобіржовий посередник. Система працюватиме аналогічно до оплати в доларах:

Клієнт сканує QR-код.

застосунок відображає суму в песо, конвертовану за поточним курсом.

Користувач переказує кошти з криптогаманця.

Важливо, що криптовалюти чи долари, які надходять на баланс YPF, можуть використовуватися виключно в екосистемі компанії, і при цьому не відбувається прямої купівлі чи продажу іноземної валюти.