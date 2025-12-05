Гнучкий курс від МВФ: Девальвація гривні та можливі наслідки (відео)

Що буде з курсом долара та євро після нової програми МВФ? Фонд погодив чотирирічну програму для України й фактично дав «зелене світло» більшій гнучкості обмінного курсу. У новому випуску розбираємо, скільки Україна реально отримає від МВФ, чому ставка 6,1% річних — далеко не пільгова, як змінюється структура золотовалютних резервів і чому євро витісняє долар у резервах НБУ.

Пояснюємо два базові сценарії девальвації гривні до кінця 2025−2026 року: від різкого ривка до більш плавного, але все одно відчутного ослаблення курсу.

Чи побачимо долар по 44−45 грн уже наприкінці 2025 року? Яким може бути коридор для євро? Як нові податки, дорожче паливо, зростання видатків на оборону та умови МВФ додадуть тиску на ціни? І що це означає для вкладників, бізнесу та тих, хто тримає заощадження у валюті? Відповіді — у новому прогнозі «Мінфіну».