Курс валют: Долар в обмінниках подешевшав на 5 копійок

У п'ятницю, 5 грудня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та подорожчало на 4 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 2 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,96−42,40 грн. Євро купують за 48,90 грн, а продають за 49,53 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,30−42,30, євро — 49,25−49,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,15−42,19 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,17−49,20 грн/євро.

