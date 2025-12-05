Середній офіційний курс гривні у листопаді послабився до долара на 1,1%, до євро — на 0,4% — НБУ

Національний банк зафіксував незначне послаблення офіційного курсу гривні у листопаді 2025 року. Про це йдеться у новому Макроекономічному та монетарному огляді регулятора.

Згідно з даними НБУ:

Середній офіційний курс гривні до долара послабився на 1,1%.

До євро національна валюта послабилася на 0,4%.

Незважаючи на цю динаміку, ситуація на готівковому ринку залишалася контрольованою. Різниця між готівковим курсом продажу долара та його офіційним курсом трималася на низькому рівні й у середньому за місяць становила 0,4%, не перевищуючи 0,6%.

Загалом, ситуація на валютному ринку в листопаді залишалася стійкою. Чистий попит на безготівкову та готівкову іноземну валюту, а також обсяги чистого продажу валюти Національним банком, майже не змінилися порівняно з жовтнем.

