Національний банк зафіксував незначне послаблення офіційного курсу гривні у листопаді 2025 року. Про це йдеться у новому Макроекономічному та монетарному огляді регулятора.
5 грудня 2025, 10:01
Середній офіційний курс гривні у листопаді послабився до долара на 1,1%, до євро — на 0,4% — НБУ
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
Згідно з даними НБУ:
- Середній офіційний курс гривні до долара послабився на 1,1%.
- До євро національна валюта послабилася на 0,4%.
Незважаючи на цю динаміку, ситуація на готівковому ринку залишалася контрольованою. Різниця між готівковим курсом продажу долара та його офіційним курсом трималася на низькому рівні й у середньому за місяць становила 0,4%, не перевищуючи 0,6%.
Загалом, ситуація на валютному ринку в листопаді залишалася стійкою. Чистий попит на безготівкову та готівкову іноземну валюту, а також обсяги чистого продажу валюти Національним банком, майже не змінилися порівняно з жовтнем.
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі