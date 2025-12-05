Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 240 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 1 178 610 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 грудня 2025, 8:01
Втрати ворога за 4 грудня: 1 240 російських окупантів, 1 літак та 424 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 1 178 610 (+1 240) осіб
- танків — 11 396 (+0) од.
- бойових броньованих машин — 23 686 (+1) од.
- артилерійських систем — 34 843 (+34) од.
- РСЗВ — 1 558 (+2) од.
- засоби ППО — 1 253 (+0) од.
- літаків — 431 (+1) од.
- гелікоптерів — 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 86 900 (+424) од.
- крилаті ракети — 4 024 (+0) од.
- кораблі / катери — 28 (+0) од.
- підводні човни — 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни — 68 907 (+94) од.
- спеціальна техніка — 4 014 (+2) од.
