До закриття міжбанку в четвер, 4 грудня, курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу, євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
4 грудня 2025, 17:28
Долар та євро подорожчали на міжбанку
Відкриття 4 грудня
Закриття 4 грудня
Зміни
42,12/42,15
42,15/42,19
3/4
49,14/49,16
49,21/49,24
7/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,42 грн. Євро купують за 49,00 грн, а продають за 49,49 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,32−42,35, євро — 49,25−49,40 грн.
