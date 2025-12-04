Компанія Rakuten Viber провела опитування серед своїх користувачів в Україні, щоб з'ясувати, як змінилися фінансові доходи громадян протягом останнього року. Результати свідчать про стабілізацію для третини опитаних, але й про значне падіння заробітків у чверті респондентів.
4 грудня 2025, 18:34
25% українців стали зароблять менше у 2025 році — опитування Viber
Ключові висновки
Результати опитування показали, що третина українців (32%) заробляють стільки ж, скільки й торік. 25% респондентів відзначили падіння доходів протягом року. Натомість кожен пʼятий українець (22%) став заробляти більше.
Результати на запитання «Чи стали ви заробляти більше за останній рік?» розподілилися наступним чином:
- Заробляю стільки ж — 32%
- Ні, став/-ла заробляти менше — 25%
- Так, але не суттєво — 16%
- Так, суттєво більше — 6%
- Не працюю останній рік, тому не заробляю / не заробляв/-ла протягом року — 21%
Таким чином, попри певне зростання доходів у п'ятої частини опитаних, найбільші групи населення або зберегли дохід на тому ж рівні, або зіткнулися з його падінням.
Опитування
В анонімному онлайн-опитуванні взяли участь понад 18 тисяч користувачів Viber. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Джерело: Мінфін
