25% українців стали зароблять менше у 2025 році — опитування Viber

Компанія Rakuten Viber провела опитування серед своїх користувачів в Україні, щоб з'ясувати, як змінилися фінансові доходи громадян протягом останнього року. Результати свідчать про стабілізацію для третини опитаних, але й про значне падіння заробітків у чверті респондентів.

Ключові висновки

Результати опитування показали, що третина українців (32%) заробляють стільки ж, скільки й торік. 25% респондентів відзначили падіння доходів протягом року. Натомість кожен пʼятий українець (22%) став заробляти більше.

Результати на запитання «Чи стали ви заробляти більше за останній рік?» розподілилися наступним чином:

Заробляю стільки ж — 32%

Ні, став/-ла заробляти менше — 25%

Так, але не суттєво — 16%

Так, суттєво більше — 6%

Не працюю останній рік, тому не заробляю / не заробляв/-ла протягом року — 21%

Таким чином, попри певне зростання доходів у п'ятої частини опитаних, найбільші групи населення або зберегли дохід на тому ж рівні, або зіткнулися з його падінням.

Опитування

В анонімному онлайн-опитуванні взяли участь понад 18 тисяч користувачів Viber. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.