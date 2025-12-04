Податкова розповіла, навіщо потрібно завжди вимагати фіскальний чек і де його перевірити на справжність

Державна податкова служба (ДПС) закликає громадян завжди вимагати та перевіряти фіскальні чеки, наголошуючи, що невидача чека або незастосування РРО/ПРРО становить майже половину всіх скарг, отриманих через сервіс «TAX Control». В. о. голови ДПС Леся Карнаух підкреслила, що чек — це не просто папірець, а ключовий елемент захисту.
Чому чек важливий
- По-перше — це захист покупця. Чек підтверджує факт купівлі та надає право на гарантію чи повернення товару.
- По-друге — підтвердження легальності бізнесу. Наявність фіскального чека свідчить про те, що бізнес працює відкрито та сплачує податки до бюджету.
Як виглядає справжній фіскальний чек: 4 маркери
Леся Карнаух назвала чотири основні ознаки, за якими можна легко ідентифікувати справжній фіскальний чек:
- У шапці: Зазначені назва та код підприємства, назва господарської одиниці та її адреса.
- Деталі покупки: Чітко прописана назва товару/послуги, їхня кількість та вартість.
- Фінансові підсумки: Обов'язково вказані форма оплати, податки та загальна сума до сплати.
- Ідентифікатори: Завжди має бути присутній фіскальний номер, а також дата, час та порядковий номер чека.
Перевірка та повідомлення про порушення
Перевірити справжність чека можна онлайн на сайті податкової. Якщо ви не знайшли чек у реєстрі, ДПС закликає громадян негайно повідомити про порушення.
