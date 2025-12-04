З 15 грудня British Airways підвищить вартість квитків, які можна оплатити бонусами для пасажирів, що часто літають

Авіакомпанія British Airways заявила, що податкові підвищення, ініційовані міністром фінансів Рейчел Рівз, стали причиною різкого зростання вартості квитків, доступних у межах її популярної програми лояльності Avios. Про це повідомляє The Telegraph.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Перевізник оголосив, що ціна на так звані «Reward Flights» (квитки, які можна оплатити балами Avios та доплатою готівкою) зросте з 15 грудня.

Компанія пояснила це рішення зростанням податків на авіапасажирів, які мають бути запроваджені з квітня 2026 року, а також вищим рівнем інфляції.

Нові податкові ставки та їхній вплив

Збільшення податку на авіапасажирів набуде чинності з 1 квітня 2026 року:

Короткі рейси: Додасть 2 фунти стерлінгів до вартості економкласу та 4 фунти для місць у передній частині літака.

Далекі рейси: Збільшення становитиме 12 фунтів в економкласі та 28 фунтів у бізнес-класі.

Це вже друге підвищення податку на авіапасажирів після аналогічного зростання у квітні 2025 року.

Фактично, для безкоштовного перельоту тепер знадобиться більша кількість балів Avios, а також збільшиться необхідна грошова доплата.

Наприклад, вартість перельоту в один бік у бізнес-класі з Хітроу до Женеви у непіковий період зросте наступним чином:

Старі умови: 15 000 балів Avios + 12,50 фунтів стерлінгів

Нові умови: 16 500 балів + 15 фунтів (загальне збільшення еквівалентне приблизно 17,50 фунтів).

Подорож до Нью-Йорка бізнес-класом обійдеться у 176 000 балів та 399 фунтів готівкою за новими умовами, тоді як раніше це було 160 000 балів та 375 фунтів, що еквівалентно збільшенню приблизно на 184 фунти.

Інші фактори та доходи авіакомпанії

На рішення про підвищення цін також вплинула зміна ринкових умов. Обсяги корпоративних бронювань British Airways цього року становлять лише 63% від рівня, який спостерігався до пандемії COVID-19.

Попри це, програми лояльності відіграють все більш важливу роль у доходах авіакомпаній. Підрозділ IAG Loyalty (частина материнської компанії BA International Airlines Group) забезпечив 8% групового доходу за перше півріччя 2025 року, принісши операційний прибуток у розмірі 191 млн фунт стерлінгів.