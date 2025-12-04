OKX запускає VIP-турнір із призовим фондом у 60 000 USDT

Криптовалютна біржа OKX оголошує старт нового VIP-турніру , який дозволить досвідченим трейдерам випробувати свої навички в кількох видах торгівлі — на спотовому ринку, у деривативах та за допомогою торгових ботів. Загальний призовий фонд кампанії становить 60 000 USDT, а ключовою особливістю турніру став спеціальний ваучер на захист від збитків для учасників, які ще не торгували ботами. Промокампанія триватиме до 28 грудня 2025 року.

Турнір створений з метою активізувати торгівельну діяльність серед VIP-користувачів OKX та привернути увагу до різних форматів трейдингу, зокрема до автоматизованих рішень. До участі допускаються лише VIP-трейдери біржі, які пройшли KYC-верифікацію та приєдналися до кампанії через офіційну сторінку. Крім того, користувачі можуть одночасно брати участь як у VIP-турнірі, так і в «Глобальному чемпіонаті з трейдингу», підвищуючи свої шанси на отримання додаткових винагород.

Формат та механіка турніру

Протягом турніру учасники змагатимуться за найвищі позиції в таблицях лідерів, де їх рейтинг визначається на основі торговельних обсягів у відповідних категоріях: спот, деривативи та торгові боти. Чим вищий обсяг торгів, тим краща позиція в рейтингу та більша частка призового фонду. Винагороди отримають топ-10 трейдерів у кожному сегменті. За результатами кампанії між топ-трейдерами буде розподілено 60 000 USDT:

20 000 USDT для спотової торгівлі

20 000 USDT для деривативів

10 000 USDT для бот-торгівлі

Однією з додаткових переваг кампанії став ваучер на захист від збитків на суму до 100 USDT, який доступний трейдерам, що раніше не проводили угоди з ботами. Після виконання мінімальних вимог щодо торговельного обсягу такі учасники отримають ваучер, який може компенсувати можливі збитки при тестуванні автоматизованих стратегій. Це рішення покликане зробити перші кроки в торгівлі ботами більш безпечними та комфортними для нових користувачів.

Торговельні обсяги у рамках турніру враховуються лише для угод у торговельних парах з USDT та без урахування бонусів, купонів і рекламних заохочень. У випадку порушення умов, зокрема використання субакаунтів або маніпуляцій обсягами, учасник може бути дискваліфікований. OKX також підкреслює, що торгівля цифровими активами пов’язана з високими ризиками, і закликає трейдерів приймати зважені рішення та торгувати відповідально.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.