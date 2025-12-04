Multi від Мінфін
4 грудня 2025, 14:50

OKX запускає VIP-турнір із призовим фондом у 60 000 USDT

Криптовалютна біржа OKX оголошує старт нового VIP-турніру, який дозволить досвідченим трейдерам випробувати свої навички в кількох видах торгівлі — на спотовому ринку, у деривативах та за допомогою торгових ботів. Загальний призовий фонд кампанії становить 60 000 USDT, а ключовою особливістю турніру став спеціальний ваучер на захист від збитків для учасників, які ще не торгували ботами. Промокампанія триватиме до 28 грудня 2025 року.

Криптовалютна біржа OKX оголошує старт нового VIP-турніру, який дозволить досвідченим трейдерам випробувати свої навички в кількох видах торгівлі — на спотовому ринку, у деривативах та за допомогою торгових ботів.

Турнір створений з метою активізувати торгівельну діяльність серед VIP-користувачів OKX та привернути увагу до різних форматів трейдингу, зокрема до автоматизованих рішень. До участі допускаються лише VIP-трейдери біржі, які пройшли KYC-верифікацію та приєдналися до кампанії через офіційну сторінку. Крім того, користувачі можуть одночасно брати участь як у VIP-турнірі, так і в «Глобальному чемпіонаті з трейдингу», підвищуючи свої шанси на отримання додаткових винагород.

Формат та механіка турніру

Протягом турніру учасники змагатимуться за найвищі позиції в таблицях лідерів, де їх рейтинг визначається на основі торговельних обсягів у відповідних категоріях: спот, деривативи та торгові боти. Чим вищий обсяг торгів, тим краща позиція в рейтингу та більша частка призового фонду. Винагороди отримають топ-10 трейдерів у кожному сегменті. За результатами кампанії між топ-трейдерами буде розподілено 60 000 USDT:

  • 20 000 USDT для спотової торгівлі
  • 20 000 USDT для деривативів
  • 10 000 USDT для бот-торгівлі

Однією з додаткових переваг кампанії став ваучер на захист від збитків на суму до 100 USDT, який доступний трейдерам, що раніше не проводили угоди з ботами. Після виконання мінімальних вимог щодо торговельного обсягу такі учасники отримають ваучер, який може компенсувати можливі збитки при тестуванні автоматизованих стратегій. Це рішення покликане зробити перші кроки в торгівлі ботами більш безпечними та комфортними для нових користувачів.

Торговельні обсяги у рамках турніру враховуються лише для угод у торговельних парах з USDT та без урахування бонусів, купонів і рекламних заохочень. У випадку порушення умов, зокрема використання субакаунтів або маніпуляцій обсягами, учасник може бути дискваліфікований. OKX також підкреслює, що торгівля цифровими активами пов’язана з високими ризиками, і закликає трейдерів приймати зважені рішення та торгувати відповідально.

За всіма новинами та оновленнями можна стежити у Telegram-каналі біржі та на офіційному сайті ОКХ.

