В Україні представили проєкт BEEZY — мінівантажівку для відбудови країни (фото)

Команда українських ентузіастів представила новий амбітний стартап — автомобільний проєкт BEEZY. Це компактна мінівантажівка, розроблена українським дизайнером Романом Прядком. Про це повідомляє Автоцентр.

Назва BEEZY (від англ. bee — бджола) символізує «бджілку-трудівницю»: маленьку, але невтомну, що працює точно та результативно.

«Історія доводить, що у найважчі періоди саме вантажні автомобілі ставали основою відбудови країни. Вони перевозили матеріали, продукти, техніку — усе, що дозволяло економіці оживати», — пояснив автор проєкту.

Принцип «Просто-дешево-сердито»

Розробники BEEZY керувалися принципом «просто-дешево-сердито», орієнтуючись на реалії та потреби сьогодення. Було вирішено відмовитися від «електрички» на користь практичності: автомобіль оснащуватиметься на вибір дизельним (VW 1.4 TDI, 90 к.с.) або бензиновим (VW 1.6 MPI, 105 к.с.) двигуном.

Головна мета — створити доступну «золоту середину» між компактністю та корисністю. Серед конкурентів BEEZY — японські кей-кари (Mitsubishi Delica, Daewoo Labo, Daihatsu HiJet, Honda Acty, Mitsubishi Minicab Truck), УАЗ-452, Renault Kangoo Express та вживані VW Transporter T3.

Характеристики

Ключові характеристики BEEZY:

Вантажність: До 1000 кг.

Об'єм фургона: Просторий вантажний відсік об'ємом 5 м³.

Габарити: 4500×1700×2000 мм — компактніший за Transporter T3, але більший за Daewoo Damas.

Типи кузовів: Фургон, бортовий або пікап.

Дизайн: Сучасний, індустріальний стиль, що уникає відчуття «іграшковості», з акцентом на функціональність.

Окремо виділяється емоційна модифікація BEEZY Wake Up — стильний пікап, який, за словами автора, «виглядає так, ніби може більше, ніж здається», поєднуючи великі колеса та квадратні форми.

Творці проєкту сподіваються, що BEEZY додасть свіжого дихання у сферу вантажних перевезень і має потенціал стати українським «народним авто».

