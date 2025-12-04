В Україні представили проєкт BEEZY — мінівантажівку для відбудови країни (фото)

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 грудня 2025, 14:07

В Україні представили проєкт BEEZY — мінівантажівку для відбудови країни (фото)

Команда українських ентузіастів представила новий амбітний стартап — автомобільний проєкт BEEZY. Це компактна мінівантажівка, розроблена українським дизайнером Романом Прядком. Про це повідомляє Автоцентр.

В Україні представили проєкт BEEZY — мінівантажівку для відбудови країни (фото)
Фото: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Назва BEEZY (від англ. bee — бджола) символізує «бджілку-трудівницю»: маленьку, але невтомну, що працює точно та результативно.

«Історія доводить, що у найважчі періоди саме вантажні автомобілі ставали основою відбудови країни. Вони перевозили матеріали, продукти, техніку — усе, що дозволяло економіці оживати», — пояснив автор проєкту.

Принцип «Просто-дешево-сердито»

Розробники BEEZY керувалися принципом «просто-дешево-сердито», орієнтуючись на реалії та потреби сьогодення. Було вирішено відмовитися від «електрички» на користь практичності: автомобіль оснащуватиметься на вибір дизельним (VW 1.4 TDI, 90 к.с.) або бензиновим (VW 1.6 MPI, 105 к.с.) двигуном.

Головна мета — створити доступну «золоту середину» між компактністю та корисністю. Серед конкурентів BEEZY — японські кей-кари (Mitsubishi Delica, Daewoo Labo, Daihatsu HiJet, Honda Acty, Mitsubishi Minicab Truck), УАЗ-452, Renault Kangoo Express та вживані VW Transporter T3.

Характеристики

Ключові характеристики BEEZY:

  • Вантажність: До 1000 кг.
  • Об'єм фургона: Просторий вантажний відсік об'ємом 5 м³.
  • Габарити: 4500×1700×2000 мм — компактніший за Transporter T3, але більший за Daewoo Damas.
  • Типи кузовів: Фургон, бортовий або пікап.
  • Дизайн: Сучасний, індустріальний стиль, що уникає відчуття «іграшковості», з акцентом на функціональність.

Окремо виділяється емоційна модифікація BEEZY Wake Up — стильний пікап, який, за словами автора, «виглядає так, ніби може більше, ніж здається», поєднуючи великі колеса та квадратні форми.

Творці проєкту сподіваються, що BEEZY додасть свіжого дихання у сферу вантажних перевезень і має потенціал стати українським «народним авто».

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
4 грудня 2025, 14:38
#
Головний конструктор — штілєрман?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає datsko81 и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами