Курс валют: Долар та євро в банках подешевшали на 8 копійок

У четвер, 4 грудня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 8 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та подорожчало на 2 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу знизився на 1 копійку. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,98−42,45 грн. Євро купують за 48,92 грн, а продають за 49,52 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,20−42,27, євро — 49,20−49,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,12−42,15 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,14−49,16 грн/євро.

