ЄС вніс росію до списку юрисдикцій високого ризику: Посилення боротьби з фінансовими злочинами

Європейська Комісія ухвалила рішення про включення росії до переліку країн високого ризику, що мають стратегічні недоліки у своїх національних системах боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML/CFT). Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Рішення було прийнято на підставі технічної оцінки, проведеної Комісією у відповідь на призупинення членства росії у Групі розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Причини та процедура

Внесення росії до списку високого ризику обумовлене виконанням Делегованого регламенту (ЄС) 2025/1393, який зобов'язав Комісію переглянути статус третіх країн, чиє членство у FATF було призупинено.

Комісія провела детальну технічну оцінку, використовуючи визначені методології та інформацію від країн-членів і Європейської служби зовнішньої діяльності. Ця оцінка підтвердила, що росія відповідає критеріям для визнання її юрисдикцією високого ризику.

Зазначається, що цей крок необхідний для збереження цілісності фінансової системи ЄС, згідно з 4-ю Директивою про боротьбу з відмиванням грошей (4AMLD).

«Цього літа Комісія зобов'язалася оцінити недоліки у сфері боротьби з відмиванням грошей у країнах, чиє членство у FATF було призупинено. Ми виконали це зобов'язання і, після нашої детальної оцінки, робимо необхідні кроки для додавання росії до нашого списку юрисдикцій високого ризику. Це демонструє нашу рішучу налаштованість захищати цілісність фінансової системи ЄС», — прокоментувала Марія Луїш Албукерке, Комісар з фінансових послуг.

Наслідки для фінансових установ

Суб'єкти ЄС, на яких поширюється дія рамкових правил AML, тепер зобов'язані застосовувати посилену пильність при здійсненні будь-яких транзакцій, що стосуються росії.

Делегований регламент набуде чинності після перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського Парламенту та Ради ЄС. Термін розгляду становить один місяць, з можливістю продовження ще на місяць.