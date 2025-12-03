Курс долара та євро впали у середу, 3 грудня, під час міжбанківських торгів. Про це свідчать дані «Мінфіну».
3 грудня 2025, 17:32
Долар та євро подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 3 грудня
|
Закриття 3 грудня
|
Зміни
|
42,30/42,34
|
42,12/42,15
|
18/19
|
49,26/49,28
|
49,14/49,16
|
12/12
Офіційний курс: долар — 42,20 грн, євро — 49,22грн.
Середній курс у банках: 42,06−42,49 грн/долар, 49,00−49,50 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 42,20−42,28, євро — 49,20−49,35 грн.
Джерело: Мінфін
