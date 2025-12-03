Інфляція у сфері послуг краси в Україні сягнула 33,6%. Як змінилися ціни

Середнє подорожчання послуг у сфері краси та косметології в Україні за рік склало 33,6%, що суттєво перевищує офіційний індекс споживчих цін на послуги. Такі дані наводить аналітичний звіт платформи Barb.ua, який базується на аналізі 260 тисяч прайс-позицій від салонів краси та приватних майстрів у 22 обласних центрах країни за період осінь 2024 — осінь 2025.

Регіональна диференціація

Дослідження зафіксувало значну розбіжність цінової динаміки між регіонами. Найвищі темпи зростання показали міста центральної України: Кропивницький (+61,6%), Житомир (+59,4%), Чернігів (+42,3%).

Натомість мегаполіси демонструють помірну динаміку: Київ (+20,3%), Харків (+16,9%), Одеса (+10,8%).

Аналітики констатують тренд вирівнювання цін між регіонами та столицею. Міста з історично низькою вартістю послуг наздоганяють київський рівень випереджальними темпами.

За прогнозами, протягом двох-трьох років цінова різниця між обласними центрами та столицею може скоротитися до 10−15%.

Структура собівартості

Зростання цін зумовлене комплексом факторів. Значна частина витратних матеріалів галузі — професійна косметика, фарбувальні засоби, препарати для ін'єкційних процедур — імпортується, що робить собівартість чутливою до валютних коливань. Енергетичні витрати, включаючи резервне живлення, збільшують операційні видатки салонів.

Окремий фактор — зростання зарплатних очікувань. Конкуренція за кваліфікованих спеціалістів, частина яких емігрувала, підвищує вартість робочої сили в галузі.

Технологічна дефляція

Водночас дослідження виявило сегмент із протилежною динамікою. Лазерна епіляція подешевшала у більшості міст, показавши мінімальне зростання +7,7% при середньому по ринку +33,6%. У Харкові, Дніпрі та Запоріжжі зафіксовано зниження цін на 10−15%.

Причина — зростання конкуренції внаслідок здешевлення обладнання та збільшення кількості операторів ринку. Цей сегмент демонструє класичний механізм технологічної дефляції, коли зниження бар'єрів входу на ринок призводить до падіння цін попри загальноінфляційний тиск.

Прифронтові регіони

Окремо дослідження фіксує вплив безпекової ситуації на ринок послуг. У Херсоні, де населення скоротилося на 77% з початку повномасштабного вторгнення, вибірка прайсів за звітний період зменшилась на 28%. При цьому зростання цін склало 44% — третій показник по країні.