Bank of America рекомендує виділяти до 4% портфеля на криптовалюти

Один із найбільших американських фінансових гігантів, Bank of America (BofA), рекомендує своїм клієнтам з управління активами виділяти до 4% інвестиційного портфеля на цифрові активи. Про це повідомляє Yahoo! Finance.

Банк рекомендує клієнтам своїх платформ Merrill, Bank of America Private Bank та Merrill Edge виділяти 1−4% портфеля на цифрові активи.

«Для інвесторів із сильним інтересом до тематичних інновацій і комфортом щодо підвищеної волатильності, скромна алокація від 1% до 4% у цифрових активах може бути доречною», — пояснив Кріс Гізі, головний інвестиційний директор Bank of America Private Bank.

Він додав, що вищий діапазон (4%) підходить для інвесторів із вищою толерантністю до ризику, тоді як консервативним клієнтам варто починати з 1%.

Раніше заможні клієнти банку могли інвестувати в криптопродукти лише за власною ініціативою — фінансові радники банку, яких понад 15 тисяч, не мали права офіційно їх рекомендувати.

Нова політика змінює підхід: криптоактиви фактично переходять із нішевого інструменту в категорію офіційно рекомендованих елементів інвестиційного портфеля.

Покриття ETF та загальний тренд

Починаючи з 5 січня, Bank of America додасть до свого інвестиційного покриття чотири біткоїн-ETF — від BlackRock, Fidelity, Bitwise та Grayscale.

Цим кроком банк приєднується до низки провідних фінансових установ, які вже рекомендують суттєві частки криптоактивів у портфелях інвесторів:

Morgan Stanley радить виділяти 2−4%.

Fidelity Investments рекомендує 2−5%.

У підсумку Волл-стріт фактично визнає криптовалюти повноцінним класом активів, який заслуговує на місце в диверсифікованих інвестиційних портфелях.