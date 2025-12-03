Мін'юст повідомляє: «Нові правила» купівлі нерухомості з 2026 року — фейк

Міністерство юстиції спростовує недостовірну інформацію, що поширюється у соціальних мережах, стосовно запровадження нових правил при купівлі нерухомого майна, починаючи з 1 січня 2026 року. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Пояснення від Мін'юсту

Варто наголосити, що понад десять років нотаріуси при здійсненні операцій з нерухомим майном (посвідчуючи договори купівлі-продажу нерухомості) виконують обов’язки суб'єктів первинного моніторингу, що передбачають здійснення ними функцій так званого контролера за дотриманням законодавства, спрямованого на запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Одним із обов’язків нотаріуса відповідно до законодавства у сфері фінансового моніторингу є перевірка джерел походження коштів при здійсненні операцій з нерухомістю, зокрема, на суму, що дорівнює чи перевищує 400 тис. грн шляхом витребування відповідних документів, що підтверджують такі доходи (зокрема, декларація про майновий стан і доходи, спадщина; подарунки; кошти, отримані в позику (кредит), дохід від відчуження майна тощо).

Зазначаємо, що законодавство у сфері фінансового моніторингу, яким врегульовано відносини, пов’язані з виконанням нотаріусами обов’язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу при вчиненні нотаріальних дій щодо посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна в частині проведення перевірки джерел походження коштів, не зазнало змін.

Ця вимога є обов’язковою для нотаріусів згідно з чинним законодавством і на сьогодні.