Біткоїн зріс до $93 000, а Ethereum — до $3 000, Kraken придбала RWA-платформу: що нового

Біткоїн зріс до $93 000, Ethereum — до $3 000

Криптовалютний ринок продемонстрував стійку позитивну динаміку у середу, 3 грудня, успішно подолавши важливі психологічні рівні.

За даними CoinMarketCap:

Біткоїн (BTC) впевнено закріпився вище позначки $93 000.

Ethereum (ETH) досяг рівня $3 000.

У піковий момент ціна Біткоїна сягала $93 934, проте активу не вистачило імпульсу, щоб пробити поріг у $94 000. На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $93 000. За добу актив зріс на 7,24%, за тиждень — на 6,09%.

Ethereum досяг максимальної позначки $3 084 та закріпився вище $3 000. На момент написання новини актив торгується на рівні $3 059. За останні 24 години актив зріс на 9,44%, за тиждень — на 4,22%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «зеленій» зоні. При цьому найбільше зростання за добу у:

Cardano (13,95%),

Solana (11,97%),

Dogecoin (11,26%).

Kraken придбала RWA-платформу Backed Finance: Біржа посилює напрямок токенізації активів

Криптовалютна біржа Kraken оголосила про придбання платформи Backed Finance — емітента токенізованих активів, що користується високим попитом. Backed Finance спеціалізується на наданні доступу до акцій та біржових фондів (ETF) через цифрові токени, які забезпечені реальними активами у співвідношенні 1:1.

Співкерівник біржі Арджун Сеті прокоментував угоду для Bloomberg, підкресливши її практичну спрямованість:

«Поки всі говорять про токенізовані акції, ми просто беремо і робимо це. Ми зосереджені на довгострокових інвестиціях, а не на хайпі», — заявив він.

Це придбання є частиною ширшої стратегії Kraken з розвитку напрямку токенізації реальних активів (RWA).

На момент оголошення Kraken вже інтегрувала низку продуктів Backed, зокрема токени xStocks. Ці інструменти дозволяють інвестувати у понад 60 акцій та біржових фондів традиційного ринку, включаючи акції технологічних гігантів.

Після остаточного завершення угоди, всі активи Backed будуть повністю інтегровані в платформу Kraken.

За даними Bloomberg, Backed Finance займає значне місце на ринку токенізованих публічних акцій, маючи частку близько 23%.

Vanguard запустила торгівлю криптовалютними ETF

Один із найбільших світових гігантів з управління активами, компанія Vanguard, зробила значний крок, оголосивши про запуск на своїй платформі торгівлі криптовалютними ETF (біржовими фондами) та пайовими інвестиційними фондами. Нові інструменти стали доступні клієнтам з вівторка, 2 грудня. Про це повідомляє Bloomberg.

Цей крок має колосальне значення, оскільки він відкриває доступ до криптовалютних продуктів для близько 50 мільйонів клієнтів Vanguard із загальними активами на суму понад $11 трильйонів.

Рішення є особливо показовим, оскільки раніше Vanguard відкрито називала криптовалюту та похідні від неї інструменти занадто спекулятивними для інвестиційних портфелів. Проти їх лістингу виступав навіть новий CEO компанії Салім Рамджі.

Зміна позиції відбулася через:

Зростаючий інтерес клієнтів до цифрових активів.

Зміну регуляторного фону.

Керівник відділу брокерських послуг Vanguard Ендрю Каджескі пояснив Bloomberg, що галузь стала більш зрілою.

«Криптовалютні ETF і пайові інвестиційні фонди пройшли перевірку в періоди ринкової волатильності, демонструючи очікувані результати і зберігаючи ліквідність. Адміністративні процедури обслуговування цих типів фондів стали більш зрілими», — заявив він.

Незважаючи на дозвіл торгівлі, загальна позиція Vanguard залишається обережною:

Власних ETF не буде: Компанія виключила можливість запуску власного кошика криптовалютних ETF.

Обмеження: Фонди на базі мемкоїнів, як і раніше, не будуть доступні клієнтам.

Trust Wallet запустив «Ринок прогнозів»

Команда популярного криптогаманця Trust Wallet оголосила про запуск нової функції — Ринку прогнозів (Predictions). Тепер користувачі можуть робити ставки на результати реальних подій безпосередньо через інтерфейс гаманця, без необхідності переходити на окремі зовнішні платформи.

Новий інструмент розташований на вкладці «Predictions» і дозволяє користувачам:

Переглядати доступні події.

Обирати ймовірні результати.

Відстежувати ціни та загальні настрої ринку.

Отримувати фінальні результати у своєму гаманці.

Trust Wallet інтегрував цей функціонал через партнерство з кількома провідними провайдерами ринків прогнозів. На старті вже доступні:

Myriad (на базі мережі BNB Chain) — платформа, орієнтована на користувачів за межами США.

Найближчим часом планується підключення інших великих платформ, зокрема Polymarket (через Swap.xyz на Polygon) та Kalshi (через Dflow на Solana).

Trust Wallet підкреслює, що діє лише як посередник: біржа не впливає на події, ціни чи логіку розв’язання ставок — цим повністю керують сторонні платформи-провайдери.

Для використання функції не потрібно створювати новий обліковий запис, оскільки Predictions використовує активи з наявного гаманця Trust Wallet. Однак, доступ до функції обмежений залежно від регіону, згідно з правилами конкретного провайдера ринку.