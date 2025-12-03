Курс валют у середу: євро в банках подорожчало

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 2 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро додало 3 копійки у купівлі та 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,10−42,55 грн. Євро купують за 48,90 грн, а продають за 49,55 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,45−42,42, євро — 49,21−49,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,30−42,33 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,26−49,27 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту