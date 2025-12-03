На 969% більше: У PeckShield назвали розмір втрат криптопроєктів від зломів

Збитки криптопроєктів від атак хакерів у листопаді перевищили $194 млн. Це на 969% більше, ніж у жовтні, коли втрати склали $18 млн, повідомили експерти компанії PeckShield, що працює в галузі кібербезпеки.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Максимальні втрати

Максимальні втрати припали на протокол Balancer v2 та його форки — $137,4 млн (з них $39 млн вдалося повернути). Протокол став жертвою експлойту, який дозволив вивести кошти з пулів ліквідності.

Ще одним великим об'єктом нападу хакерів стала південнокорейська криптобіржа Upbit, яка втратила понад $36 млн після несанкціонованого виведення активів із гарячого гаманця у мережі Solana.

Також від дій зловмисників сильно постраждав проєкт Yearn Finance, що втратив $9 млн. Вразливість дозволила нападникам вивести активи однією транзакцією.

На четвертому місці за обсягом вкрадених коштів атака на протокол GANA, яка призвела до втрати активів на $3,1 млн, після чого шахраї оперативно перемістили кошти між мережами.

Що кажуть аналітики

На думку фахівців PeckShield, серія великих інцидентів у листопаді вказує на зростаючу витонченість зламів та слабкість окремих інфраструктурних рішень.

Найближчими місяцями, заявили в PeckShield, компанії будуть змушені посилити аудит коду, підвищити ступінь автоматизації моніторингу та впровадити суворіші заходи безпеки, якщо хочуть запобігти повторенню подібних інцидентів.

Раніше генеральний директор компанії Chainalysis Джонатан Левін заявив, що ринок децентралізованих фінансів (DeFi) ризикує втратити мільярди доларів через зломи. Причиною можливих втрат коштів є критичні точки вразливості протоколів.