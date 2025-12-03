«Потрійний удар» по долару: Аналітики Deutsche Bank і Standard Bank попередили про падіння

Аналітики Deutsche Bank і Standard Bank попередили про можливий «потрійний удар» по долару найближчими тижнями, який може посилити й так сезонно слабкий період для американської валюти . Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чому долар може подешевшати

На думку Standard Bank, долар може постраждати через три чинники, повідомляє Bloomberg. Перший — це можливе рішення Верховного суду США про визнання незаконними імпортних мит, які запровадив президент Дональд Трамп.

Другий — це ймовірний вибір Трампом кандидатури голови Національної економічної ради Кевіна Хассетта на посаду наступного голови ФРС.

Третій — ймовірність різкого зміцнення японської єни у разі підвищення відсоткових ставок країни у грудні.

«Підвищення ставки в Японії, у поєднанні з несприятливим рішенням щодо мита і призначенням Хассетта головою ФРС, цілком може стати тим самим потрійним ударом, який виб'є долар із рівноваги. Якщо не в останні тижні цього року, то вже точно на початку 2026 року», — зазначив стратег із валют G10 у Standard Bank Стівен Барроу в записці, яку цитує Bloomberg.

Підвищення ставок у Японії історично вело до різкого зміцнення ієни, особливо проти долара, пояснили Standard Bank та Deutsche Bank. Хассет широко відомий як прихильник агресивного зниження ставок.

Читайте також: Долар під тиском: BofA очікує «довгий грудень» та ослаблення у 2026 році

«Ринок дає зрозуміти, що при головуванні Хассетта можлива ще м'якша політика ФРС», — заявив агентству глобальний керівник валютних стратегій Russell Investments Ван Лу. За його словами, це може послабити долар сильніше за нинішній чотирирічний мінімум щодо євро — близько $1,19.

Deutsche Bank теж песимістично дивиться на перспективи долара наприкінці року через ризик посилення грошово-кредитної політики в Японії, але також публікацію сильних економічних даних в інших країнах, пише Bloomberg.

В останні десять років грудень зазвичай був гіршим місяцем для долара, заявив Bloomberg макростратег Deutsche Bank Тім Бейкер.

За його словами, трейдери часто розпродують долар, щоб збалансувати прибуток від інших американських активів, накопичений за рік. Нещодавня хвиля покупок долара може цього місяця змінитись спадом, попередив Бейкер.

«Ми вважаємо, що долар може відкотитися до мінімумів третього кварталу — приблизно на 2% нижче за поточний рівень», — написав аналітик.

Що кажуть стратеги Citi

Стратеги Citi на чолі з Луїсом Костою дотримуються діаметрально протилежних поглядів щодо перспектив долара, повідомляє Bloomberg.

На думку Citi, тренди, які сприяли ослабленню долара, почали слабшати ще в середині року. Фокус інвесторів змістився на бум у сфері штучного інтелекту і відсутність переконливих ознак глобального торгового спаду після підвищення мит у США, пише агентство.

«Ці два ключові чинники в сукупності забезпечили поступове повернення теми винятковості США, що в результаті знову змінило динаміку долара, — написали аналітики Citi у вівторок. — Якщо не буде серйозної переоцінки американських акцій, глобальні ринки, швидше за все, залишаться в цьому режимі, що, по суті, означає стійкіший долар».

За оцінкою банку, економіка США готова до відновлення у 2026 році завдяки зростанню споживчих витрат, «якщо світовий інтерес до ШІ не вичерпається».

«Ми, як і раніше, вважаємо малоймовірним, що глобальна макроекономічна картина дозволить повторити ті ж темпи зростання валют країн, що розвиваються, що були в першій половині 2025 року», — зазначив Коста.

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту