Долар під тиском: BofA очікує «довгий грудень» та ослаблення у 2026 році

Аналітики BofA Securities попереджають про потенційно складний та насичений подіями грудень, який може визначити найближчі перспективи долара США. Стратеги, включаючи Алекса Коена та Адарша Сінху, зазначають, що долар має схильність до подальшого ослаблення у 2026 році. Про це повідомляє Investing.

«На ринки чекає довгий грудень, і є підстави вважати, що висока концентрація ризику подій може сформувати найближчі перспективи для долара США», — заявили аналітики Bank of America (BofA).

Ключовий чинник: Рішення ФРС про ставки

Головною подією, на якій зосередяться трейдери, є майбутнє рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки. Очікування щодо зниження ставки на 25 базисних пунктів за підсумками засідання 9−10 грудня різко зросли.

За даними CME FedWatch, ймовірність такого скорочення становить приблизно 87%, що є значним зростанням порівняно з 40% тижнем раніше.

Зростання очікувань підкріплюється останніми економічними даними, які вказують на ослаблення ринку праці. Зокрема, рівень безробіття у вересні сягнув найвищого рівня майже за чотири роки.

Аналітики BofA вважають, що з часом більш м'яка політика ФРС є неминучою. Будь-яке позитивне зростання долара буде короткочасним, тоді як негативні результати для долара можуть мати тривалий вплив.

Зв'язок з акціями ШІ

Трейдери також уважно стежитимуть за волатильністю в акціях сектору штучного інтелекту (ШІ), незважаючи на деяке ослаблення побоювань щодо стійкості високих оцінок технологічного сектору.

BofA зазначає, що кореляція між доларом та акціями ШІ непереконлива. Хоча на щоденній основі долар показує певний зв'язок із рухом акцій ШІ, у тижневому вимірі він має тенденцію рухатися у протилежному напрямку.

Потенційний вплив Верховного Суду

Ще одним чинником ризику є рішення Верховного Суду США щодо здатності президента Дональда Трампа застосовувати надзвичайні економічні повноваження для запровадження митних тарифів.

Якщо суд ухвалить рішення проти Трампа і зобов'яже повернути доходи від мит, це «створить новий тиск/фокус» на фіскальну позицію США. Це підвищить премію за ризик, яку інвестори вимагатимуть за тримання довгострокових облігацій, що може призвести до зниження курсу долара.

Наступний голова ФРС

Додаткову чутливість для валютного ринку може створити питання щодо наступного очільника ФРС, оскільки термін повноважень Джерома Пауелла закінчується у травні. Кевін Хассетт, близький союзник президента Трампа (який давно вимагає агресивного зниження ставок), вважається головним претендентом на цю посаду.