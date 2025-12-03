Колишня співробітниця турецького Denizbank отримала 102 роки в'язниці

Суд у Стамбулі засудив колишню керуючу відділення турецького банку Denizbank Сечіл Ерзан до 102 років позбавлення волі за участь у масштабній шахрайській схемі. Як пише Bloomberg, її визнали винною в особливо великому шахрайстві, підробці документів та зловживанні довірою.

Що відомо про схему

Суд виправдав колишнього генерального директора Denizbank Хакана Атеща та його заступника Мехмета Айдогду, які також проходили у справі. У самому банку, який входить до структури Emirates, від коментарів відмовилися.

Denizbank останніми роками був ключовим кредитором провідних футбольних клубів Туреччини, допомагаючи реструктурувати їхні борги.

Згідно з матеріалами справи, Ерзан переконувала відомих гравців інвестувати під обіцяні прибутковості до 250%, називаючи схему «Фондом Теріма» — на честь тренера Фатіха Теріма, колишнього наставника Galatasaray та AC Milan.

Серед залучених фігурували, зокрема, експівзахисник «Барселони» Арда Туран. Згодом виплати стали неможливими, що призвело до краху схеми.

Хакан Атещ, який очолював Denizbank з 1997 року, залишив посаду наприкінці 2024-го. На початку 2025 року його змінив колишній CEO Garanti BBVA Реджеп Бастуг.