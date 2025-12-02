Президент Польщі ветував закон про криптоактиви

Президент Польщі Кароль Навроцький відмовився підписати «Закон про ринок криптоактивів», мотивуючи своє рішення тим, що положення документа загрожують свободам поляків, їхній власності та стабільності держави. Про це повідомляє Канцелярія президента.

Рішення президента викликало різку критику з боку деяких високопосадовців, але було підтримане частиною криптоіндустрії.

Ключові причини вето

Навроцький назвав кілька принципових причин для відмови від підписання закону, схваленого Сеймом наприкінці вересня.

Загроза свободам через блокування сайтів: Політик розкритикував норму, яка дозволяє владі блокувати сайти, пов’язані з крипторинком. На його думку, такий захід може призвести до зловживань.

Надмірне регулювання: Президент наголосив на надмірній складності та великому обсязі документа, що може створити несприятливі умови для бізнесу.

«Надрегулювання — легкий спосіб змусити компанії піти до Чехії, Литви або Мальти замість того, щоб створювати умови для їхньої роботи та сплати податків у Польщі», — пояснив він.

Високі наглядові збори: Навроцький вважає, що високі збори для нагляду можуть придушити активність місцевих стартапів, надаючи перевагу великим іноземним корпораціям та банкам.

«Це спотворення логіки, убивство конкурентного ринку і серйозна загроза інноваціям», — прокоментував він.

Реакція чиновників

Рішення президента викликало незадоволення серед польських чиновників, зокрема міністра фінансів Анджея Доманського та віцепрем'єра Радослава Сікорського, які виступали за необхідність захисту інвесторів.

Міністр фінансів Доманський зазначив, що зараз близько 20% користувачів втрачають кошти через зловживання на нерегульованому крипторинку.

«Замість регулювання президент обрав хаос», — наголосив Доманський.

Віцепрем'єр Сікорський був ще більш категоричним.

«Коли бульбашка лусне й тисячі поляків втратять свої заощадження, принаймні вони знатимуть, кому дякувати», — заявив він.

Економіст і прихильник цифрових активів Кшиштоф Пєх заявив, що законопроєкт нічого б не змінив.

Раніше, після схвалення закону Сеймом, представники індустрії цифрових активів та політик Томаш Менцен критикували його, закликаючи президента накласти вето.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що на початку вересня цього року Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10225-д про легалізацію ринку з віртуальних активів (криптовалют) в Україні та визначення правил їх оподаткування.