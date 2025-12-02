До закриття міжбанку у вівторок, 2 грудня, курс долара знизився на 4 копійки у купівлі та продажу, євро подешевшало на 3 копійки у купівлі та продажу.
2 грудня 2025, 17:35
Долар та євро подешевшали на міжбанку
|
Відкриття 2 грудня
|
Закриття 2 грудня
|
Зміни
|
42,34/42,37
|
42,30/42,33
|
4/4
|
49,18/49,20
|
49,15/49,17
|
3/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,10−42,55 грн. Євро купують за 48,90 грн, а продають за 49,50 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,43−42,39, євро — 49,18−49,33 грн.
Джерело: Мінфін
