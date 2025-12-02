Multi від Мінфін
2 грудня 2025, 18:33

Китайський юань оновлює п'ятирічний рекорд, ігноруючи торговельні суперечки зі США

Китайський юань демонструє кращу річну динаміку за п'ять років, оскільки оптимізм щодо активів і економіки країни, що зростає, переважує побоювання з приводу торгової напруженості зі США, повідомляє Bloomberg.

Китайський юань демонструє кращу річну динаміку за п'ять років, оскільки оптимізм щодо активів і економіки країни, що зростає, переважує побоювання з приводу торгової напруженості зі США, повідомляє Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗміцнення юаняОффшорний юань зміцнився майже на 4% до долара у 2025 році на тлі підтримки владою валюти через щоденні фіксинги, приплив капіталу через ралі китайських акцій та послаблення американської валюти.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зміцнення юаня

Оффшорний юань зміцнився майже на 4% до долара у 2025 році на тлі підтримки владою валюти через щоденні фіксинги, приплив капіталу через ралі китайських акцій та послаблення американської валюти. Аналітики зберегли оптимістичні прогнози на 2026 рік.

Що кажуть аналітики

Зростання юаня цього року сильно відрізняється від того, що сталося під час першої торгової війни між США та КНР, яка розпочалася у 2018 році, зазначає агентство.

Тоді валюта впала більш ніж на 13% з максимуму того березня до мінімуму у вересні 2019 року через спекуляції, що Пекін буде змушений послабити юань для підтримки зростання.

«Китайський юань зараз має потенціал для зміцнення, і, за технічними прогнозами, курс долара до юаня повинен наблизитися до позначки 7 юанів за долар у 2026 році», — сказав старший стратег з ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону в BNY в Гонконгу Ві Кхун Чонг.

Зростання юаня цього року не обійшлося без невдач, зазначає агентство. Валюта зіткнулася з розпродажами під час початку тарифного хаосу, викликаного низкою рішень, які у квітні ухвалив президент США Дональд Трамп, а потім перебувала у застої у середині року під тиском млявої економіки. Лише у серпні вона знову почала зміцнюватися в міру покращення глобальних настроїв до ризику.

Падіння долара допомогло ситуації, зазначає Bloomberg. Індекс Bloomberg Dollar Spot упав приблизно на 7% цього року на тлі побоювань щодо невизначеності політики США та роздутого бюджетного дефіциту.

Стратегія Пекіна

Стратегія Пекіна щодо боротьби у поточній торговій війні зі США відрізняється від тієї, яку він застосовував під час першої адміністрації Трампа, зазначає агентство. У 2018−2019 роках варіанти було обмежено, оскільки економіка сильно залежала від американських споживачів.

Тепер же Китай диверсифікував експорт у напрямку так званого глобального Півдня та розширив своє домінування у критичних ланцюжках поставок, таких як рідкісноземельні метали.

Більшість аналітиків бачить подальше зростання юаня в найближчі місяці. Зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США послабить долар і допоможе підтримати юань та інші азіатські валюти наступного року, вважає глава підрозділу досліджень глобальних ринків для Азії у MUFG Bank у Гонконгу Лінь Лі. При цьому юань може завершити наступний рік на рівні 6,95 долара, сказала вона.

Своєю чергою, Goldman Sachs підвищив прогноз щодо курсу офшорного юаня минулого місяця, виходячи з профіциту за поточними рахунками і оптимізму, що панує, з експорту з КНР. Судячи з оцінок банку, валюта може зміцнитися до 6,95 юаня до долара за три місяці і досягти позначки 6,85 юаня за долар протягом року.

На тлі позитивних оцінок Народний банк Китаю (НБК), судячи з динаміки, намагається стримати зміцнення нацвалюти. За даними агентства, у вівторок, 2 грудня, регулятор встановив щоденний фіксинг юаня нижче за медіанний прогноз аналітиків — так само як і минулого тижня. Вперше з липня цього року НБК пішов на два послідовні рішення такого типу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
