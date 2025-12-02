«Зимову тисячу» можна буде витратити на продукти — Мінсоцполітики

Кошти, отримані за програмою «Зимова підтримка», незабаром можна буде витратити й на продукти харчування. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності .

Що відомо

У відомстві заявили про початок другої хвилі виплат за вказаною програмою.

Цього разу кошти отримають ще 2,5 млн українців, які подали заявку через «Дію» 16 листопада, зокрема й ті, хто оформлював виплату на дітей. Загальна сума допомоги другої хвилі перевищить три мільярди гривень.

У першій хвилі тисячу гривень отримали 1,8 млн громадян, яким виплачують пенсії та соціальні допомоги через Укрпошту. Кошти надійшли їм на спеціальний рахунок разом із регулярними виплатами.

Також допомогу отримали 1,7 млн користувачів застосунку «Дія», які подали заявки в перший день програми. 15 листопада гроші надійшли їм на картку «Національний кешбек».

Українці вже почали витрачати отримані кошти. Загальна сума витрат на цей час сягнула 473 млн гривень. Найчастіше допомогу використовують для оплати комунальних послуг, на купівлю книг і благодійність.

Умови

Наголошується, що однією з ключових умов отримання тисячі гривень за програмою «Зимова підтримка» є фактичне перебування в Україні. Громадяни за кордоном або на тимчасово захоплених ворогом територіях отримати цю виплату не зможуть.

Використати кошти наразі можна на комунальні послуги, українські ліки та книги, поштові послуги та благодійність.

Прийматимуться заявки до 24 грудня цього року. Подавати їх можна онлайн через застосунок «Дія» або безпосередньо в будь-якому з понад 26 тисяч відділень Укрпошти. У першому випадку після зарахування допомоги відповідне сповіщення прийде в застосунок. Якщо заявка була подана через Укрпошту, надійде SMS-повідомлення.

Скільки подано заявок

На сьогодні українці вже подали понад 14 млн заявок: 11,4 млн — через «Дію», з них 2,9 млн — на дітей, ще майже 700 тис. — через відділення Укрпошти. Серед заявників — 1,8 млн отримувачів пенсій і соцвиплат.

Тим, хто не може самостійно відвідати відділення, рекомендується зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0 800 300 545. У такому разі поштар допоможе оформити заявку. Жителі прифронтових територій можуть подати заявку через мобільне відділення.

Кошти, нараховані на картку «Національний кешбек» через «Дію», слід використати до 30 червня наступного року.