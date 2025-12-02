«Зимову тисячу» можна буде витратити на продукти — Мінсоцполітики

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 грудня 2025, 14:15

«Зимову тисячу» можна буде витратити на продукти — Мінсоцполітики

Кошти, отримані за програмою «Зимова підтримка», незабаром можна буде витратити й на продукти харчування. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Кошти, отримані за програмою «Зимова підтримка», незабаром можна буде витратити й на продукти харчування.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

У відомстві заявили про початок другої хвилі виплат за вказаною програмою.

Цього разу кошти отримають ще 2,5 млн українців, які подали заявку через «Дію» 16 листопада, зокрема й ті, хто оформлював виплату на дітей. Загальна сума допомоги другої хвилі перевищить три мільярди гривень.

У першій хвилі тисячу гривень отримали 1,8 млн громадян, яким виплачують пенсії та соціальні допомоги через Укрпошту. Кошти надійшли їм на спеціальний рахунок разом із регулярними виплатами.

Також допомогу отримали 1,7 млн користувачів застосунку «Дія», які подали заявки в перший день програми. 15 листопада гроші надійшли їм на картку «Національний кешбек».

Українці вже почали витрачати отримані кошти. Загальна сума витрат на цей час сягнула 473 млн гривень. Найчастіше допомогу використовують для оплати комунальних послуг, на купівлю книг і благодійність.

Умови

Наголошується, що однією з ключових умов отримання тисячі гривень за програмою «Зимова підтримка» є фактичне перебування в Україні. Громадяни за кордоном або на тимчасово захоплених ворогом територіях отримати цю виплату не зможуть.

Використати кошти наразі можна на комунальні послуги, українські ліки та книги, поштові послуги та благодійність.

Прийматимуться заявки до 24 грудня цього року. Подавати їх можна онлайн через застосунок «Дія» або безпосередньо в будь-якому з понад 26 тисяч відділень Укрпошти. У першому випадку після зарахування допомоги відповідне сповіщення прийде в застосунок. Якщо заявка була подана через Укрпошту, надійде SMS-повідомлення.

Скільки подано заявок

На сьогодні українці вже подали понад 14 млн заявок: 11,4 млн — через «Дію», з них 2,9 млн — на дітей, ще майже 700 тис. — через відділення Укрпошти. Серед заявників — 1,8 млн отримувачів пенсій і соцвиплат.

Тим, хто не може самостійно відвідати відділення, рекомендується зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0 800 300 545. У такому разі поштар допоможе оформити заявку. Жителі прифронтових територій можуть подати заявку через мобільне відділення.

Кошти, нараховані на картку «Національний кешбек» через «Дію», слід використати до 30 червня наступного року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Kikudzuki
Kikudzuki
2 грудня 2025, 14:42
#
Давать 1000грн человеку с доходом более чем 50+ тысяч грн в месяц — это неадекватное решение, да еще и в военное время при постоянной нехватке денег в государстве.
+
+15
S1ax
S1ax
2 грудня 2025, 15:35
#
Я куплю большую упаковку магния, для поддержки нервной системы! Живя больше 35 лет в этом дерьме, бывает не вывожу!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами