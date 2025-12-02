Середня продуктивність праці в Україні в 7-10 разів менша, ніж у Німеччині, наслідок — низькі зарплати — Гетманцев

Середня продуктивність праці в Україні приблизно в 3−5 разів менша, ніж в країнах ЄС, і в 7−10 разів менша, ніж, наприклад, у Німеччині. Це означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати і тому важче конкурують на зовнішніх ринках. Про це в телеграм-каналі написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Низька продуктивність праці в Україні

За його словами, низька продуктивність праці в Україні є не лише економічною, а й соціальною проблемою. Ця ситуація має наслідком низькі зарплати, обмежує можливості для працевлаштування вразливих груп та створює умови для майбутньої трудової міграції.

Але що ж таке «продуктивність праці» та чому вона у нас така низька попри відому працелюбність українців? До того, попри більшу кількість робочих годин на тиждень, у порівнянні з тими ж країнами Європи.

«Насправді показник продуктивності праці вимірюється співвідношенням ВВП до кількості працівників або відпрацьованих годин. Це історія не про „ледачість“, а про системні чинники, що впливають найбільше саме на рівень ВВП», — пояснив Гетманцев.

Застаріла інфраструктура, недостатні інвестиції в обладнання та автоматизацію, низький рівень управлінських практик, слабка логістика й фрагментованість бізнесу.

Частина економіки задля зниження податків працює в малих, неконкурентних компаніях, які не мають доступу до капіталу й технологій. Додатково має вплив війна, руйнування виробничих потужностей і вимушена релокація підприємств.

Але це відставання у продуктивності — не вирок, а можливість. Інвестиції у підвищення продуктивності праці — це ключ до того, щоб економіка могла рости, українці отримали вищі зарплати, а країна ставала конкурентнішою.

Крім того, системна автоматизація та модернізація виробництва дозволяє:

залучити людей з інвалідністю, адже автоматизація рутинних та фізично складних операцій усуває бар'єри, пов'язані з фізичними обмеженнями. Сучасні технології (віддалене управління, спеціалізоване ПЗ, ергономічні робочі місця) дозволяють особам з інвалідністю виконувати високопродуктивну роботу (наприклад, операторський контроль, програмування, цифрове управління верстатами).

розширити роль жінок, знизивши необхідність у важкій фізичній праці (наприклад, на складах, у будівництві чи виробництві), традиційно закріпленій за чоловіками. Це відкриває для жінок доступ до більш високооплачуваних інженерних, операторських та управлінських ролей у промисловості, значно розширюючи кадровий резерв країни.

зменшити потенційну потребу в трудовій міграції, оскільки зараз бізнес все частіше говорить про мігрантів, щоб заповнити дефіцит кадрів на низькооплачуваній та фізично важкій роботі. Залучення осіб з інвалідністю та жінок до нових ролей скорочує штучний дефіцит кадрів, який зараз покривається за рахунок імпорту робочої сили.

Таким чином, інвестиції в модернізацію, автоматизацію та професійну освіту — це не просто економічний, а стратегічний соціальний інструмент, що забезпечує інклюзію, підвищує доходи українців та зміцнює національний трудовий потенціал. І коли будуємо національні стратегії, то в першу чергу маємо використовувати такі можливості для зростання, а вже потім думати про залучення трудових мігрантів.

Одним з варіантів системного залучення на ринок внутрішніх інвестицій є обов’язкова накопичувальна пенсійна система.

«Тож послідовно адвокатую запровадження її в Україні, оскільки це не лише пряме покращення життя людей в поважному віці (стабільне персональне накопичення), а й потужний ресурс для інвестиційного ринку, який запустить нашу економіку на вищий рівень продуктивності та розвитку», — сказал Гетманцев.