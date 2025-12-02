Середня продуктивність праці в Україні в 7-10 разів менша, ніж у Німеччині, наслідок — низькі зарплати — Гетманцев

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 грудня 2025, 11:17

Середня продуктивність праці в Україні в 7-10 разів менша, ніж у Німеччині, наслідок — низькі зарплати — Гетманцев

Середня продуктивність праці в Україні приблизно в 3−5 разів менша, ніж в країнах ЄС, і в 7−10 разів менша, ніж, наприклад, у Німеччині. Це означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати і тому важче конкурують на зовнішніх ринках. Про це в телеграм-каналі написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Середня продуктивність праці в Україні приблизно в 3−5 разів менша, ніж в країнах ЄС, і в 7−10 разів менша, ніж, наприклад, у Німеччині.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Низька продуктивність праці в Україні

За його словами, низька продуктивність праці в Україні є не лише економічною, а й соціальною проблемою. Ця ситуація має наслідком низькі зарплати, обмежує можливості для працевлаштування вразливих груп та створює умови для майбутньої трудової міграції.

Але що ж таке «продуктивність праці» та чому вона у нас така низька попри відому працелюбність українців? До того, попри більшу кількість робочих годин на тиждень, у порівнянні з тими ж країнами Європи.

«Насправді показник продуктивності праці вимірюється співвідношенням ВВП до кількості працівників або відпрацьованих годин. Це історія не про „ледачість“, а про системні чинники, що впливають найбільше саме на рівень ВВП», — пояснив Гетманцев.

Застаріла інфраструктура, недостатні інвестиції в обладнання та автоматизацію, низький рівень управлінських практик, слабка логістика й фрагментованість бізнесу.

Частина економіки задля зниження податків працює в малих, неконкурентних компаніях, які не мають доступу до капіталу й технологій. Додатково має вплив війна, руйнування виробничих потужностей і вимушена релокація підприємств.

Але це відставання у продуктивності — не вирок, а можливість. Інвестиції у підвищення продуктивності праці — це ключ до того, щоб економіка могла рости, українці отримали вищі зарплати, а країна ставала конкурентнішою.

Крім того, системна автоматизація та модернізація виробництва дозволяє:

  • залучити людей з інвалідністю, адже автоматизація рутинних та фізично складних операцій усуває бар'єри, пов'язані з фізичними обмеженнями. Сучасні технології (віддалене управління, спеціалізоване ПЗ, ергономічні робочі місця) дозволяють особам з інвалідністю виконувати високопродуктивну роботу (наприклад, операторський контроль, програмування, цифрове управління верстатами).
  • розширити роль жінок, знизивши необхідність у важкій фізичній праці (наприклад, на складах, у будівництві чи виробництві), традиційно закріпленій за чоловіками. Це відкриває для жінок доступ до більш високооплачуваних інженерних, операторських та управлінських ролей у промисловості, значно розширюючи кадровий резерв країни.
  • зменшити потенційну потребу в трудовій міграції, оскільки зараз бізнес все частіше говорить про мігрантів, щоб заповнити дефіцит кадрів на низькооплачуваній та фізично важкій роботі. Залучення осіб з інвалідністю та жінок до нових ролей скорочує штучний дефіцит кадрів, який зараз покривається за рахунок імпорту робочої сили.

Таким чином, інвестиції в модернізацію, автоматизацію та професійну освіту — це не просто економічний, а стратегічний соціальний інструмент, що забезпечує інклюзію, підвищує доходи українців та зміцнює національний трудовий потенціал. І коли будуємо національні стратегії, то в першу чергу маємо використовувати такі можливості для зростання, а вже потім думати про залучення трудових мігрантів.

Одним з варіантів системного залучення на ринок внутрішніх інвестицій є обов’язкова накопичувальна пенсійна система.

«Тож послідовно адвокатую запровадження її в Україні, оскільки це не лише пряме покращення життя людей в поважному віці (стабільне персональне накопичення), а й потужний ресурс для інвестиційного ринку, який запустить нашу економіку на вищий рівень продуктивності та розвитку», — сказал Гетманцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 14

+
+60
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 грудня 2025, 11:19
#
А еще украинцы много едят! (со слов бывшего «министра — рехформатора ревы).
+
+30
MaxTirpiz
MaxTirpiz
2 грудня 2025, 12:01
#
Ну и после начала полномасштабки имеем всего два доп выходных в год (НГ и День Незалежності). Все остальные гос праздники порезали. И все равно гусей щиплют не настолько чтобы хетманцев был доволен…
+
0
Я. ..
Я. ..
2 грудня 2025, 13:51
#
Ні) Бо в Україні ж все «добровільно-примусово», якщо є робота, то ти і на державній роботі вийдеш в ці дні, або тобі «створять» потім додаткові «умови») А якщо це приватна компанія якась, то теж все від компаній і бажань дирекції буде залежати) Тому поняття «додаткових вихідних» в Україні зараз майже не існує)
+
+15
zephyr
zephyr
2 грудня 2025, 12:48
#
Приходит Гусьманцев к водителю поезда метро и говорит: слушай, ты ведь чего денег так мало получаешь- ты же ездишь в 10 раз медленнее поездов Европы :D Видел много волонтерских сборов банок на разные вещи, всё жду, когда появится банка, где будут собирать на киллера для Гусьманцева. Этот- своей смертью точно не умрёт.
+
0
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
2 грудня 2025, 13:32
#
Можете для початку без радикалізму, спробуйте подарувати йому книжку «Економіка для чайників», раптом він осилить її прочитати
+
0
Я. ..
Я. ..
2 грудня 2025, 13:53
#
Так гусьманцев подивиться на цю книжечку і задасть одне питання:-А навіщо корупціонеру податковому, книжки по економіці? Адже гусів щипати на податки можна і без освіти, головне мати потрібні номери телефонів і кнопочки вчасно тиснути у Верховній зраді України))
+
+30
Андрей Иванов
Андрей Иванов
2 грудня 2025, 13:20
#
Я за 19 лет трудового стажа был в отпуске 2 недели. У меня товарищ в Дании 6 недель оплачиваемого отпуска в год, работа 8 часов не тяжелая, 2300 евро на руки. Но это не значит, что он живет в 7−10 раз лучше, цены на услуги дороже в 10 и более раз. Странно что Гетьманцев этого не понимает. ВВП на 70 проц. в развитых странах это услуги. По сути это надутые ВВП и нельзя считать по номиналу. Да, живут лучше в 2−3 раза. И производительность труда не в 10 раз выше.
+
+11
Exba
Exba
2 грудня 2025, 13:25
#
Да, 2300 чистыми для Дании — это совсем немного. А если он ещё и арендует жильё, то грустно
+
0
Я. ..
Я. ..
2 грудня 2025, 13:54
#
Точно не сумніше ніж в Україні)))
+
0
Vadimra
Vadimra
2 грудня 2025, 13:27
#
Как обычно, поток противоречивого бреда от почитателя «экономистов» из 17 столетия. Причем
изрядно потерявшегося, не способного даже делать поправки на реальную ситуацию. Ладно, ты якобы доктор наук, который не может запомнить, что слово «инвалид» не политкорректно, и вместо него нужно применять:«человек с особыми потребностями». Допустим, ты забыл упомянуть о предыдущем опыте «интеграции «этой прослойки населения в экономику. Точнее, его провале, так как народ сидит на социалке и им нафиг не нужна твоя работа. А государство в свою очередь, штрафует, если предприятие не имеет в штате 4 % людей с особыми потребностями. Но как ты обошел в этой теме ВЕТЕРАНОВ!!?
Понятно, что тему с привлечением инвестиций в страну зеленые провалили еще до 24.02.2022.
Но как можно быть таким идиотом, чтобы рассказывать, что нужно привлекать инвестиции в воюющую страну, при этом повышая налоги (в том числе пенсионные отчисления), а как работников предлагать людей с особыми потребностями???
Про пенсионные инвестиционные фонды… Это типа наш ответ Чемберлену… Мол, раз Евросоюз не дает репарационный кредит, то мы найдем внутренних инвесторов!?! И кого? Пенсионеров?!!
Чего нам только еще не хватало, так это скандалов, как украинские «менеджеры» просадили деньги пенсионных фондов.
И почему в разрезе борьбы за повышение производительности труда не рассматриваются госслужащие…

+
0
63049904
63049904
2 грудня 2025, 13:38
#
Бо хотіли швидких прибутків і часто вибирали текучку кадрів, а не інвестиції в людський капітал
+
0
Я. ..
Я. ..
2 грудня 2025, 13:57
#
Мм, знайомі «терміни»: людський капітал, людський ресурс, пани люблять такі терміни використовувати відносно холопів рабів))

Раніше казали: люди, а тепер «людський капітал», чий капітал? Країни? Так людина наче як не належить країні, тоді в честь чого людина стала «капіталом»? Візьме і поїде (в нормальних умовах, а не умовах бананової республіки) в іншу країну)

Так само і «людський ресурс», якщо ставитися до людини як до ресурсу, то можна помітити, як людина не хоче жити в такій недокраїні) Ресурси видобувають, а людина трохи за іншими принципами живе))

Тому в усьому світі люди це люди, але в нашій славетній банановій республіці людина — це людський капітал і людський ресурс :D
+
0
vovan9870
vovan9870
2 грудня 2025, 13:48
#
Як завжди, в дописах Г малувато конкретики. Думаю, особливо шкутильгає наша продуктивність у виробництві мобільних телефонів та легкових авто.
+
0
Я. ..
Я. ..
2 грудня 2025, 14:01
#
«Середня продуктивність праці в Україні приблизно в 3−5 разів менша, ніж в країнах ЄС, і в 7−10 разів менша»

Просто треба ще більше підняти податки і посилити могілізацію всього що рухається, тоді і продуктивність праці «зросте»!

«Це означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати і тому важче конкурують на зовнішніх ринках.»

Ну це точно не через корупцію в митниці і податковій, котрі блокують податкові накладні за власним бажанням кому завгодно і розвертають товари, і точно не через нездатність держави захистити своїх громадян, котрі працюють в умовах блекаутів і обстрілів, однозначно завжди наша бананова республіка була 1:1 конкурентноспроможна з найсильнішими економіками світу, такими як штати, ЄС та Китай, ага))

Це ж так «весело», порівнювати запорожець і ламборджині, обидві їдуть на колесах, а значить за «логікою» гусьманцева, вони «конкурентноспроможні», правда різні запчастини в них і в різних умовах збирають, і по дорогах різних вони їздять, але кому це цікаво)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами