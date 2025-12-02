Середня продуктивність праці в Україні в 7-10 разів менша, ніж у Німеччині, наслідок — низькі зарплати — Гетманцев

Середня продуктивність праці в Україні приблизно в 3−5 разів менша, ніж в країнах ЄС, і в 7−10 разів менша, ніж, наприклад, у Німеччині. Це означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати і тому важче конкурують на зовнішніх ринках. Про це в телеграм-каналі написав Голова Податкового комітету
Низька продуктивність праці в Україні
За його словами, низька продуктивність праці в Україні є не лише економічною, а й соціальною проблемою. Ця ситуація має наслідком низькі зарплати, обмежує можливості для працевлаштування вразливих груп та створює умови для майбутньої трудової міграції.
Але що ж таке «продуктивність праці» та чому вона у нас така низька попри відому працелюбність українців? До того, попри більшу кількість робочих годин на тиждень, у порівнянні з тими ж країнами Європи.
«Насправді показник продуктивності праці вимірюється співвідношенням ВВП до кількості працівників або відпрацьованих годин. Це історія не про „ледачість“, а про системні чинники, що впливають найбільше саме на рівень ВВП», — пояснив Гетманцев.
Застаріла інфраструктура, недостатні інвестиції в обладнання та автоматизацію, низький рівень управлінських практик, слабка логістика й фрагментованість бізнесу.
Частина економіки задля зниження податків працює в малих, неконкурентних компаніях, які не мають доступу до капіталу й технологій. Додатково має вплив війна, руйнування виробничих потужностей і вимушена релокація підприємств.
Але це відставання у продуктивності — не вирок, а можливість. Інвестиції у підвищення продуктивності праці — це ключ до того, щоб економіка могла рости, українці отримали вищі зарплати, а країна ставала конкурентнішою.
Крім того, системна автоматизація та модернізація виробництва дозволяє:
- залучити людей з інвалідністю, адже автоматизація рутинних та фізично складних операцій усуває бар'єри, пов'язані з фізичними обмеженнями. Сучасні технології (віддалене управління, спеціалізоване ПЗ, ергономічні робочі місця) дозволяють особам з інвалідністю виконувати високопродуктивну роботу (наприклад, операторський контроль, програмування, цифрове управління верстатами).
- розширити роль жінок, знизивши необхідність у важкій фізичній праці (наприклад, на складах, у будівництві чи виробництві), традиційно закріпленій за чоловіками. Це відкриває для жінок доступ до більш високооплачуваних інженерних, операторських та управлінських ролей у промисловості, значно розширюючи кадровий резерв країни.
- зменшити потенційну потребу в трудовій міграції, оскільки зараз бізнес все частіше говорить про мігрантів, щоб заповнити дефіцит кадрів на низькооплачуваній та фізично важкій роботі. Залучення осіб з інвалідністю та жінок до нових ролей скорочує штучний дефіцит кадрів, який зараз покривається за рахунок імпорту робочої сили.
Таким чином, інвестиції в модернізацію, автоматизацію та професійну освіту — це не просто економічний, а стратегічний соціальний інструмент, що забезпечує інклюзію, підвищує доходи українців та зміцнює національний трудовий потенціал. І коли будуємо національні стратегії, то в першу чергу маємо використовувати такі можливості для зростання, а вже потім думати про залучення трудових мігрантів.
Одним з варіантів системного залучення на ринок внутрішніх інвестицій є обов’язкова накопичувальна пенсійна система.
«Тож послідовно адвокатую запровадження її в Україні, оскільки це не лише пряме покращення життя людей в поважному віці (стабільне персональне накопичення), а й потужний ресурс для інвестиційного ринку, який запустить нашу економіку на вищий рівень продуктивності та розвитку», — сказал Гетманцев.
изрядно потерявшегося, не способного даже делать поправки на реальную ситуацию. Ладно, ты якобы доктор наук, который не может запомнить, что слово «инвалид» не политкорректно, и вместо него нужно применять:«человек с особыми потребностями». Допустим, ты забыл упомянуть о предыдущем опыте «интеграции «этой прослойки населения в экономику. Точнее, его провале, так как народ сидит на социалке и им нафиг не нужна твоя работа. А государство в свою очередь, штрафует, если предприятие не имеет в штате 4 % людей с особыми потребностями. Но как ты обошел в этой теме ВЕТЕРАНОВ!!?
Понятно, что тему с привлечением инвестиций в страну зеленые провалили еще до 24.02.2022.
Но как можно быть таким идиотом, чтобы рассказывать, что нужно привлекать инвестиции в воюющую страну, при этом повышая налоги (в том числе пенсионные отчисления), а как работников предлагать людей с особыми потребностями???
Про пенсионные инвестиционные фонды… Это типа наш ответ Чемберлену… Мол, раз Евросоюз не дает репарационный кредит, то мы найдем внутренних инвесторов!?! И кого? Пенсионеров?!!
Чего нам только еще не хватало, так это скандалов, как украинские «менеджеры» просадили деньги пенсионных фондов.
И почему в разрезе борьбы за повышение производительности труда не рассматриваются госслужащие…
Раніше казали: люди, а тепер «людський капітал», чий капітал? Країни? Так людина наче як не належить країні, тоді в честь чого людина стала «капіталом»? Візьме і поїде (в нормальних умовах, а не умовах бананової республіки) в іншу країну)
Так само і «людський ресурс», якщо ставитися до людини як до ресурсу, то можна помітити, як людина не хоче жити в такій недокраїні) Ресурси видобувають, а людина трохи за іншими принципами живе))
Тому в усьому світі люди це люди, але в нашій славетній банановій республіці людина — це людський капітал і людський ресурс :D
Просто треба ще більше підняти податки і посилити могілізацію всього що рухається, тоді і продуктивність праці «зросте»!
«Це означає, що українські компанії довше виробляють той самий продукт, витрачають більше ресурсів на ті ж результати і тому важче конкурують на зовнішніх ринках.»
Ну це точно не через корупцію в митниці і податковій, котрі блокують податкові накладні за власним бажанням кому завгодно і розвертають товари, і точно не через нездатність держави захистити своїх громадян, котрі працюють в умовах блекаутів і обстрілів, однозначно завжди наша бананова республіка була 1:1 конкурентноспроможна з найсильнішими економіками світу, такими як штати, ЄС та Китай, ага))
Це ж так «весело», порівнювати запорожець і ламборджині, обидві їдуть на колесах, а значить за «логікою» гусьманцева, вони «конкурентноспроможні», правда різні запчастини в них і в різних умовах збирають, і по дорогах різних вони їздять, але кому це цікаво)))